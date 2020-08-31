إنتفاضة كويتية على تويتر بعد إنتشار إشاعة وفاة الشيخ صباح الاحمد أمير الإنسانية
الدبور – إنتفاضة كويتية عاجلة وقعت على موقع تويتر، بعد نشر إشاعة وفاة الشيخ صباح الاحمد الصباح، من قبل البعض الباحث عن تجميع إعجابات وجذب متابعين، كما قال الكثير من النشطاء.
ونشرت صفحات فيديوهات وهمية إدعت إنها حقيقة وفاة الشيخ صباح الاحمد الصباح، أمير الكويت، ولكن هذا الخبر جعل وسم صباح الأحمد الصباح ينتشر خلال ساعات.
وغرد النشطاء في الكويت على الوسم بمزيد من الدعاء لاميرهم، أمير الإنسانية، حيث حصل عل هذا اللقب منذ سنوات.
وبدأت الكثير من الحسابات بنشر الدعء للأمير، ونشر فيديوهات عن ما قدمه للكويت، والتمنيات بعودته سالما إلى وطنه.
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حيث يقيم أمير الكويت حاليا في الولايات المتحدة الامريكية لتلقي العلاج، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا، ونصحه الاطباء بالمغادة لغكمال العلاج في أمريكا.
الدبور لسع بعض التغريدات من إنتفاضة كويتية على تويتر، التي تحدثت عن حقيقة وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وينشرها لكم هنا.