ماريا معلوف بن زايد : “الأردن ومصر لم تربحا من إتفاقية السلام كما ربحت الإمارات”!

الدبور – إعتبرت اللبنانية الإماراتية ماريا معلوف من بن زايد، أن إتفاقية التطبيع التي وقعها شيطان العرب مع الإحتلال، كسب بها الكثير، عكس الإتفاقيات السابقة مع مصر و الأردن.

فقد هاجمت اللبنانية ماريا معلوف من بن زايد إتفاقية السلام التي وقعتها مصر، فهي لم تجني من وراء تلك الإتفاقية أي شيء وكذلك الأردن. أما الإمارات فقد ربحت الكثير من الإتفاقية.

وجاءت أقوى تطبيلة لشيطان العرب، بتغريدة لماريا المعلوفة في أبوظبي، والتي تدافع عن بن زايد أكثر ما تدافع عن لبنان. حيث قالت في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“مصر والأردن لم تربحا أو تخسرا شيئا من اتفاقيات السلام مع إسرائيل”بينما السلام مع الامارات حمل نقاشا شبه محسوم حول تعهد إسرائيل بتعليق خطة الضم، التي كانت تهديدا حقيقيا على الأرض، وإعطاء فرصة للمفاوضات مع الفلسطينيين”

مصر والأردن لم تربحا أو تخسرا شيئا من اتفاقيات السلام مع إسرائيل"بينما السلام مع الامارات حمل نقاشا شبه محسوم حول تعهد إسرائيل بتعليق خطة الضم، التي كانت تهديدا حقيقيا على الأرض، وإعطاء فرصة للمفاوضات مع الفلسطينيين #ماريا_معلوف — Maria Maaloof (@bilarakib) August 31, 2020

- Advertisement -

التغريدة أثارت ردود فعل كثيرة عن جهلها في كل شيء، وأن التطبيل يجعلها تدخل في أمور لا تفهمها ولا تعي ما تقول في سبيل مدح ولي عهد أبوظبي بأي طريقة.

ورد ناشط بقوله: “الكاذبة ماريا. أولًا نفى نتنياهو ذلك وأكد انه سيمضي قدما في عملية ضم الأراضي . ثانيا سيمنع الإمارات من شراء طائرات الF35. الشيء الوحيد الذي تاكدت الإمارات الحصول عليه هو الخزي و العار”

وقال آخر ما نصه: “بالعكس مصر ربحت في اعادة سيناء والأردن استرجع منطقتي الباقورة والغمر”

وعلقت ناشطة مصرية بقولها: “قريتي تاريخ مصر قبل ما تتكلمي لا يبقي تسكتي ومتتكلميش عن مصر لان مصر الفائز الاكبر فمعاهدة كامب ديفيد شئتي ام ابيتي مش كل واحد هيجي يحاول يتكلم عن مصر وهو مش عارف مين هي مصر”

قريتي تاريخ مصر قبل ما تتكلمي لا يبقي تسكتي ومتتكلميش عن مصر

لان مصر الفائز الاكبر فمعاهدة كامب ديفيد شئتي ام ابيتي مش كل واحد هيجي يحاول يتكلم عن مصر وهو مش عارف مين هي مصر — Asmaa Mo EG🇪🇬🇪🇬⁦🇪🇬⁩⁦🇪🇬⁩⁦🇪🇬❤️🇸🇦❤️⁦🇦🇪⁩ (@AsmaaMo18579579) August 31, 2020

تكذبين ياماريا! نتنياهو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون العبري الرسمي: "لا تغيير في خطتي لتنفيذ عملية الضم (في مستوطنات الضفة الغربية) بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة"، موضحاً أن المخطط لم يلغَ، لكن تم تأجيله مؤقتاً، بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. pic.twitter.com/Z7BMHMgb10 — Nasser zamzam (@NaserZamzam) August 31, 2020