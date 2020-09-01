الشاهين العماني يعود بعد تقييد حسابه بضربة حرة مباشرة للإمارات

الدبور – الشاهين العماني المغرد و الناشط الشرس في دفاعه عن وطنه، سلطنة عمان. والذي يسبب وجعا مزمنا للذباب الإماراتي، من أصغر ذبابة إلى قادة كبار يضعون حرف الدال قبل إسمهم على تويتر، عاد بعد تقييد حسابه من كثر التبليغات وتدخل مكتب تويتر في دبي.

الشاهين العماني عاد بضربة حرة مباشرة للإمارات. ولسان حاليه يقول قيدوا الحساب، قدموا البلاغات، إستعملوا نفوذكم في مكتب تويتر في دبي، ولكتي لم أتوقف عن مجابهتكم.

فقد نشر تغريدة جديدة بعد عودة حساله على موقع تويتر للتفعيل، بعد تقييد دام أكثر من أربعة أيام هذه المرة على غير العادة، ورد على الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، الذي تحدث عن إنسانية الإمارات وما قدمته لعدة دول من مساعدات ويمن عليها.

فقد قال عبد الخالق عبد الله بتغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “الإمارات ترسل طائرات تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى كل من كمبوديا وميانمار وكولومبيا وباخرة إماراتية تغادر إلى #بيروت تحتوي على 2400 طن من مساعدات الإغاثة. كريمة أنت يا إمارات”

ليسدد له الشاهين العماني الضربة الحرة المباشرة، عندما ذكره بما فعلت الإمارات الكريمة، حيث قال بتغريدة لسعها الدبور ما نصه:

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“كمبوديا. لتسليح الخمير الحمر ضد حكومة نورودوم. سيهاموني ميانمار. لدعم حكومة وين ماينت ضد الروهينجا. كولومبيا. لجلب المزيد من مرتزقة متمردي فارك بعد اتفاقية السلام مع حكومة ايفان ماركويز”

و ختم بقوله: “بعدك نسيت الطائرة المرسلة لقاعدة تل نوڤ الاسرائيلية والا ما عليه،،،نتكلم عنها لاحقاً”

كمبوديا. لتسليح الخمير الحمر ضد حكومة نورودوم سيهاموني

ميانمار. لدعم حكومة وين ماينت ضد الروهينجا

كولومبيا. لجلب المزيد من مرتزقة متمردي فارك بعد اتفاقية السلام مع حكومة ايفان ماركويز



بعدك نسيت الطائرة المرسلة لقاعدة تل نوڤ الاسرائيلية 😉

والا ما عليه،،،نتكلم عنها لاحقاً https://t.co/4X6jBRPd7G — 🦅الشاهين🦅 الإمبراطورية الراسخة🇴🇲 الشعب الاقوى⚔ (@_FALCON_01) September 2, 2020

وعلق الكثير من النشطاء على الضربة الحرة المباشرة، و الصفعة العمانية، حيث قال ناشط : “كنا نتمنى من عبدالخالق عبدالله ان يكتب لنا عن تفجيرات دبي وابوظبي والتي توافقت مع قدوم الطائرة الاسرائيلية.

و أضاف: ” والغريب بهذه التفجيرات انها تركزت على كنتاكي ومكدونا لذا ولازلنا نامل من توضيح شامل ومفصل من عبدالخالق عن هذين التفجيرين والذي اودئ بحياة ارواح ومجموعة من الجرحى”

كنا نتمنى من عبدالخالق عبدالله ان يكتب لنا عن تفجيرات دبي وابوظبي والتي توافقت مع قدوم الطائرة الاسرائيلية والغريب بهذه التفجيرات انها تركزت على كنتاكي ومكدونا لذا ولازلنا نامل من توضيح شامل ومفصل من عبدالخالق عن هذين التفجيرين والذي اودئ بحياة ارواح ومجموعة من الجرحى — جمعه السعدي (@jumaibrahim1000) September 2, 2020

ورحب الجميع من المعلقين بعودة صفعات الشاهين المميزة، وكمية الطاقة الإيجيابية التي يقدمها لمتابعيه.