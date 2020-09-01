شاهد بالفيديو رسالة قوية من الشباب العُماني إلى الإمارات وغيرها

الدبور – إنتشر فيديو لمجموعة من الشباب العُماني ، في رسالة موجهة للإمارات وما قامت به من تطبيع مخزي مجاني، مع محتل يسرق ويقتل ويغتصب بشكل يومي.

الرسالة من الشباب العماني، جاءت ايضا لتعلم شعب الإمارات المنبطح منهم، الذي يهرول إلى احضان الصهيونية بشكل مذل ومخزي. حتى الصهاينة إستغربوا منه.

حيث قال أحد الصحفيين الذين رافقوا أول طائرة إسرائيلية تطير فوق أراضي بلاد الحرمين وتحط رحالها في عاصمة التطبيع أبوظبي. قال إستغربنا من كمية الكرم الإماراتي، معالمة لم نرى مثلها في أي دولة زرناها في العالم، حتى الحليفة لإسرائيل.

وفي الفيديو الذي لسعه الدبور، ظهر مجموعة من الشباب من سلطنة عمان، يعربون عن رفضهم التام للتطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي.

وبين الشباب العُماني رأيهم لماذا هم ضد التطبيع وضد هرولة الذباب الإماراتي للتطبيع مع من إحتل أرضا غير أرضه، وشرد أهلها، ومنع المسلمين من الصلاة في الأقصى. ومازال يمارس عنصريته وعنجهيته بحق كل مسلم.

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الدبور لسع الفيديو من صفحة إماراتية ضد التطبيع، أطبقها شرفاء الإمارات، من تهجر من وطنه، فلا يجرأ أحد داخل الإمارات أن يتحدث ضد التطبيع، في دولة بوليسية أمنية تستخدم أجهزة إسرائيلية لتنصت على أبناء شعبها.

الصفحة الإماراتية التي تغرد تحت اسم الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع. نشرت الفيديو وعلقت عليه بقولها: “تشيد الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع بالجهد المبذول من قبل مجموعة من الشباب الحر في #سلطنة_عمان بهدف زيادة الوعي الرافض لفكرة بناء دولتهم علاقات ثنائية مع #إسرائيل خلال المرحلة المقبلة”

تشيد الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع بالجهد المبذول من قبل مجموعة من الشباب الحر في #سلطنة_عمان بهدف زيادة الوعي الرافض لفكرة بناء دولتهم علاقات ثنائية مع #إسرائيل خلال المرحلة المقبلة#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/kyickLgPlI — الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع (@UAE4palestine) September 1, 2020