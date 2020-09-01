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سرقة هاتف فنانة سورية ونشر فيديوهات إباحية لها وجدها السارق على هاتفها

By وطن الدبور
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الدبور – في فضيحة من العيار الثقيل، سرق شاب هاتف الفنانة السورية دانا جبر، وقال إن على الهاتف صور فاضحة وأفلام إباحية لها، وبدأ بنشر بعض تلك الصور.

ونشر شخص مجهول عدة صور للفناة السورية ، التي توارت عن الانظار بعد الفضيحةـ وتبدو الصور حقيقية ومن هاتفها المسروق كما قال النشطاء.

وعن التساؤلات بشأن كيفية وصول هذه الصور الخاصة والمقاطع لهذا الشخص. كشفت صفحات لمحبي الفنانة السورية أنه تم سرقة هاتفها المحمول.

وقام بعدها السارق بتسريب الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ بعدها بتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو جريئة لها.

وكان المكتب الإعلامي للممثلة السورية كشف في وقت سابق أنها تتعرض لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قِبل شخص مجهول. في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته.

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أما متابعيها فدافعوا عنها، وقالوا هي ليست عاهرة، العاهر من سرق هاتفها، ودخل في حياتها الشخصية بكل وقاحة.

وشن الكثيرون من النشطاء والجمعيات النسوية والمغردون حملة شرسة على الابتزاز التي تعرضت لها الممثلة السورية وتفاعلوا بشكل واسع خلال وسوم تضامنية معها.

زنشر العديد من النشطاء صور الفنانة السورية، وكان اسم دانا جبر الأول على تويتر وفي محركات البحث، حيث يبحث الجميع عن الصور و الفيديوهات التي تم نشرها من قبل الهاكر.

وكانت دانا جبر قد استفزت في وقت سابق متابعيها بمقطع فيديو عبر “تيك توك” ظهرت فيه بشكل فاضح وتعمدت إبراز مفاتنها بشكل مستفز ما عرضها لهجوم عنيف وانتقادات حادة.

ودافعت الكثير من الصفحات عنها بإعتبارها حرية شخصية للفناة، خصوصا إنها صور وفيجيوهات خاصة ليست للنشر، بينما علق الكثير من المغردين عن سبب تصويرها لفيديوهات إباحية لنفسها وأوضاع مخلة بالآداب من الأساس.

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