شاهد الكويت أفاقت على خبر مفجع هذا الصباح أثار ضجة (فيديو)

الدبور – أفاقت الكويت هذا الصباح على خبر مفجع، أثار ضجة في الشارع الكويتي، في أمر عانت منه دولة الكويت كثيرا خلال السنوات الماضية، ولم يستطع أحد إيجاد حلا له.

فقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بحادث تصادم مروِع. وقع في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بين شاحنة وسيارتين على طريق الجهراء في الكويت.

في دولة تعاني من نسبة كبيرة في عدد الحوادث المميتة. الامر الذي عملت الحكومة على تخفيفه خلال السنوات الماضية إلا إنها فشلت حتى اليوم، رغم جميع حملات التوعية.

مشكلة مستعصية في الكويت

وتتصدر حوادث المرور الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، في الكويت؛ الأمر الذي بات يشكل شبحا يطارد المواطنين والوافدين على حد سواء؛ نظرا لما تحصده هذه الحوادث المرعبة من أرواح بشرية.

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وتحتل الكويت مرتبة متقدمة عالميا، من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية. وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام، عشرات الآلاف من الحوادث المرورية. والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء ”إن التصادم وقع بين شاحنة لنقل الرمال وسيارتين، نتج عنه انقلاب الشاحنة فوق إحدى السيارتين ما تسبب بانحشار الركاب داخلهما“.

وانتقل رجال الإطفاء إلى موقع الحادث على الفور وقاموا برفع الجثث الثلاث وهي لرجلين وفتاة، ونقلوا المصابين الخمسة الذين وُصفت حالات بعضهم بالحرجة إلى المستشفى.

ونشرت حسابات إخبارية مقطع فيديو من موقع الحادث المروع الذي تسبب بوفيات وألحق أضراراً جسيمة بالشاحنة والسيارات. التي تحطمت بشكل شبه كامل لقوة الحادث وانقلاب الشاحنة.

وتصدَر وسم #حادث_الجهراء المرتبة الأولى في ”تويتر“ عقب وقوع الحادث الذي تداول النشطاء مقاطع وصوراً منه، داعين بالرحمة للمتوفين والشفاء للمصابين، ومطالبين بإيجاد حل لقضية الحوادث المرورية المتكررة.

فيديو/ حالتا وفاة و5 إصابات خطيرة بحادث مروري مفجع لشاحنة سقطت فوق مركبة على طريق الجهراء. pic.twitter.com/KUJDaSvGx9 — حديث الكويت (@TalkofKuw) September 1, 2020

ونشرت صفحة حوادث و أمن بعض تفاصيل ما حصل للمصابين وأعمارهم، حيث قالت:

” مصابو حادث طريق الجهراء: • مواطن 23 عاما – كسر بالكاحل والفخذ الأيمن • مواطنة 35 عاما – إصابة بالظهر

• مواطنة 20 عاما – هستيريا • مواطنة 13 عاما – إصابات بالرقبة والظهر • أنثى 15-18 عاما – كسور بالرجل والقدم اليمنى • أنثى 15-18 عاما – توقف قلب”