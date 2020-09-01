بن سلمان يسمح لطائرة الإحتلال التحليق فوق السعودية
بن سلمان يسمح لطائرة الإحتلال التحليق فوق السعودية
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شاهد فيديو مسرب لـ بن سلمان وهو يسمح لطائرة الإحتلال التحليق فوق السعودية

By وطن الدبور
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الدبور – لسع الدبور فيديو مسرب لولي عهد السعودية بن سلمان ، وهو يتحدث سامحا للطائرة الإسرائيلية التي أقلعت لأول مرة من فلسطين المحتلة إلى أبوظبي في رحلة مباشرة، التحليق فوق السعودية لأول مرة.

وفي الفيديو المسرب لولي عهد السعودية بن سلمان سمع يقول عبر اللاسلكي بسم الله توكلنا على الله، حلق فوق الرياض.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة الناشط أبومنشار:

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الفيديو نشره الناشط أبومنشار، المعروف عنه نشر فيديوهات ساخرة، ولكنها تحكي الواقع الساخر الذي تعيشه السعودية و الإمارات.

يذكر أن طائرة تجارية تابعة للإحتلال، حلقت فوق الأراضي السعودية لأول مرة قادمة من فلسطين المحتلة ومتجهه إلى أبوظبي عاصمة التطبيع.

واحتفل كوشنر بفيديو بثه على صفحته عندما قال الطيار الإسرائيلي أن الطائرة ستستغرق ٣ ساعات فقط بدل ٧ ساعات بعد سماح السعودية للطيران الإسرائيلي من إستخدام الأجواء السعودية.

ويذكر أن السعودية تمنع الطيران القطري من التحليق فوقها في حصار فرضه شيطان العرب وتبعته السعودية و البحرين كتحصيل حاصل.

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