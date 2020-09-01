شاهد ماذا أهدت فيروز ماكرون بعد منحها وسام “جوقة الشرف” الفرنسي (فيديو)

الدبور – ماذا أهدت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما منحها الأخير وسام جوقة الشرف الفرنسي، سؤال تردد على وسائل التواصل الإجتماعي بعد إنتشار الفيديو.

و منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، وسام ”جوقة الشرف“ الفرنسي – وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا – وذلك خلال زيارته لها في منزلها بمنطقة الرابية شرقي بيروت، على هامش الزيارة الثانية التي يقوم بها إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت قبل نحو شهر.

والتقى ماكرون بالسيدة فيروز على مأدبة عشاء في منزلها. وبحسب مواقع محلية لبنانية، استمر اللقاء ساعة وربع ساعة، وتم على هامشه إهداؤها الوسام المرموق.

ووسام جوقة الشرف أنشأه نابلیون بونابرت عام 1802. بينما أهدت السيدة فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنیة، وقيل إن الهدية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.

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ورافق ماكرون في زيارته إلى منزل فيروز، السفیر الفرنسي في لبنان، برونو فوشیه. حيث وصلا إلى باحة المنزل لیفاجأا بوجود العديد من المواطنين اللبنانيين الذين تجمهروا حول المنزل. رغم محاولات الجیش اللبناني إبعادھم عن المكان.

وألقى ماكرون التحية على المواطنين الذي حضروا أمام المنزل، وأكد لهم على الوقوف معھم في ھذه المحنة، بينما رفع الكثيرون لافتات تعبر عن حفاوة الاستقبال والترحيب بالرئيس الفرنسي.

ماذا أهدت #فيروز الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون ؟ لوحة عن شو؟لمين؟

ساعة وربع ولا يزال الاجتماع مستمر يبدو انو اغنية ماكرون المفضلة #سهار_بعد_سهار_تيحرز_المشوار 😉🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/Q6u69SS6mb — 🇱🇧 Rachel Karam 🇱🇧 (@KaramRachel) August 31, 2020

وقال ماكرون، في تصريحات تلفزيونية لقناة الجديد حول لقائه بالفنانة الكبيرة فيروز: إنه ”قضى وقتا رائعا معها وتحدث لها عما تمثله بالنسبة له“.

وأضاف في لقاء سريع أجرته معه الإعلامية راشيل كرم، أمام منزل السيدة فيروز في الرابية، أنه ”يعتقد أن فيروز تشكل أملا للجيل الجديد بكل ما تحمله من لبنان الحب والحلم“.

ورفض ماكرون الحديث عما نقلته فيروز له بشأن ما يحدث للبنان حاليا، معقبا أنه يستطيع التعبير عن مشاعره وانطباعاته. لكنه لا يستطيع أن ينقل ما قالته له فيروز، لأن هذا يعود لها. كاشفا عن أغنيته المفضلة من بين أغاني فيروز وهي ”لبيروت“.