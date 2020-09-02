الشاهين العماني قصم ظهر عيال زايد بعد ضم محافظة مسندم إلى خارطة الإمارات

الدبور – الشاهين العماني رد بتغريدات على حسابه على موقع تويتر قصم بها ظهر عيال زايد. على المحاولات المستمرة لضم محافظة مسندم العمانية إلى خارطة الأمارات، في مناسبات مختلفة. وفي أمر تكرر أكثر من مرة، وتعدى كونه خطأ هنا أو هناك.

وقال الشاهين العماني بعد ضم موانئ أبو ظبي وبشكل مستهجن محافظة مس.ندم الى خارطة الامارات، وهذ ليست المرة الاولى، مما جعل الأمر مستفز ومقصود من قبل الإمارات، حيث قال في التغريدات التي لسعها الدبور ما نصه:

“محاولات استفزازية من الكيان المجاور بقصد ايجاد محتوى ثابت في الانترنت يحمل الخارطة المشوهة لسنوات طويلة الامر تجاوز كونه (خطأ) او (صدفة) او (سقطت سهواً) الى ما هو ابعد من ذلك:

– حيازة وشراء الاراضي الحكومية بالمناطق الحدودية : قُطع دابرها بمرسوم سلطاني جعلهم كالسكارى نهاراً”

“- تهريب المخدرات من ايران عبر زوارق سياحية تتبع كيان الساحل من المياه الاقليمية للمحافظة. هذا نزر يسير من (حسن الجيرة) و (الروابط بين البلدين) لا يراها من جعل ناقة طويل العمر مثله العلمي والاخلاقي الاعلى في الحياة فتمنى ان يكون مكانها اما مسندم،، فهي محروسة بعين الله تعالى”

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– تهريب المخدرات من ايران عبر زوارق سياحية تتبع كيان الساحل من المياه الاقليمية للمحافظة



هذا نزر يسير من (حسن الجيرة) و (الروابط بين البلدين) لا يراها من جعل ناقة طويل العمر مثله العلمي والاخلاقي الاعلى في الحياة فتمنى ان يكون مكانها

اما مسندم،، فهي محروسة بعين الله تعالى ثم ،، — 🦅الشاهين🦅 الإمبراطورية الراسخة🇴🇲 الشعب الاقوى⚔ (@_FALCON_01) September 3, 2020

وختم بضربة صاروخية قصمت ظهر البعير، بقوله: “بعين رجال لا يغمدوا سلاحهم على الحدود ولا يذروا لمحتل بقعة تطأها قدمه مع اول تهديد فعلي لسيادة الدولة العمانية سترون خونة الاصل والتاريخ يهربون بالعبايات،،كأنما يعيد التاريخ نفسه ولن تجدهم بعدها الا بحساب بالانستغرام اسمه (اليواسيس والينود البواسل لبيع وتجارة المقصقص والصقنقح)”

بعين رجال لا يغمدوا سلاحهم على الحدود ولا يذروا لمحتل بقعة تطأها قدمه

مع اول تهديد فعلي لسيادة الدولة العمانية سترون خونة الاصل والتاريخ يهربون بالعبايات،،كأنما يعيد التاريخ نفسه

ولن تجدهم بعدها الا بحساب بالانستغرام اسمه (اليواسيس والينود البواسل لبيع وتجارة المقصقص والصقنقح) — 🦅الشاهين🦅 الإمبراطورية الراسخة🇴🇲 الشعب الاقوى⚔ (@_FALCON_01) September 3, 2020