شاهد طفلة فلسطينية في ضربة قصمت ظهر البعير: “كنادرنا أقدم من تاريخكم”

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو جديد من سلسلة الضربات على رأس ولي عهد أبوظبي، بن زايد المعروف بلقب شيطان العرب، وفيه رسالة قصمت ظهره، وأغضبت الذباب الإماراتي الذي يسبح بحمد الشيطان ليلا نهارا.

وفي الفيديو الذي لسعه الدبور. ظهرت طفلة فلسطينية صغيرة، قدمت درسا بسيطا ومختصرا لتطبيع الإمارات الإستسلامي المجاني المخزي.

وقالت طفلة فلسطينية في الفيديو أن شركة أحذية نابولي تأسست في فلسطين المحتلة عام 1940. ودولتكم تأسست عام 1971 .

وختمت بقولها يعني بإختصار “كنادرنا” أحذيتنا أقدم من دولتكم، فمن أنتم لتتنازلوا عن فلسطين، أو تطبعوا مع من يحتلها.

ونشرت الناشط السعودية المعارضة علياء الحويطي الفيديو على صفحتها، وعلقت ما نصه: “عمركم شفتوا الجلد الفلسطيني، هالعسل جلدت جلد فاخر ! #فلسطين_قضية_الشرفاء“

- Advertisement -

عمركم شفتوا الجلد الفلسطيني😍



هالعسل جلدت جلد فاخر ! #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/gA3bAurher — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) September 2, 2020