ماذا جرى في المتوسط ؟ وكيف اظهرت تركيا امكانات عسكريه ضخمه ولماذا أمريكا على الحياد؟

الدبور – ماذا جرى في المتوسط في الأيام القليلة الماضية؟ وكيف اظهرت تركيا امكانات تكنلوجية عسكريه ضخمه ارعبت الاوروبيين وغيرهم؟ وما علاقة شركة اسلسان التركيه في ذلك؟ وما موقف الامريكان والروس مما جرى؟ وماهي الاتجاهات الدوليه التي قد تحصل بناء على ما جرى؟

هذا ما شرحه الناشط السعودي عبد الله العمري، بسلسة تغريدات لسعها الدبور من صفحته، وشرح بشكل مبسط ما الذي يجري؟ ولماذا الولايات المتحدة وقفت على الحياد في هذا النزاع الذي تفوقت فيه تركيا.

وقال الناشط عبد الله العمري بتغريداته كما لسع الدبور:

الحكايه بدأت من تنازع تركيا مع اليونان حول حقوق المناطق الاقتصاديه البحريه في كل من بحر ايجه والمتوسط، ناصرت اوروبا الصليبيه اليونان خصوصا فرنسا والمانيا حتى البابا وللعار وقف بعض عرب الخليج ايضا مع اليونان نيابة عن اسرائيل التي تريد ذلك بشده بينما اضطرت امريكا لاظهار الحياد”

و أضاف : “امريكا اضطرت للحياد المؤقت خوفا من تحالف تركي روسي محتمل تخشاه بشده وقد بدأته تركيا بصفقة S400 والتي جهزتها تركيا ونشرتها جنوبا باتجاه اليونان واجرت التدريبات على ال F16 التي لديها اي ان أي هجوم جوي غربي سيتم اصطياده بسهوله كل ذلك تجهيزا للتنقيب في المتوسط وفرض الحقوق بالقوه”

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امريكا اظطرت للحياد المؤقت خوفا من تحالف تركي روسي محتمل تخشاه بشده وقد بدأته تركيا بصفقة S400 والتي جهزتها تركيا ونشرتها جنوبا باتجاه اليونان واجرت التدريبات على ال F16 التي لديها



اي ان أي هجوم جوي غربي سيتم اصطياده بسهوله

كل ذلك تجهيزا للتنقيب في المتوسط وفرض الحقوق بالقوه pic.twitter.com/m6iq9Tqp8C — عبدالله العمري (@MUTARED) September 2, 2020

وتابع: “بدأت اليونان بتنظيم مناورات عسكرية بحرية في المتوسط اشتركت فيها كل من فرنسا وايطاليا وقبرص والامارات تحديا لتركيا تركيا ردت سريعا باعلان عدة مناطق في البحر المتوسط مناطق تنقيب وبحث وحذرت من تواجد اي سفن بالمنطقه وهي نفس منطقة المناورات لحلف اليونان الذي حاول كسر ذلك التحذير”

“فقامت تركيا بتشغيل نظام متطور جدا من التشويش الالكتروني تسبب في تعطل انظمة الملاحه والسيطرة لدى الطائرات والسفن الداخله لمنطقة الحظر واظهرت لها انها مستهدفه بعدد غير محدود من الاهداف الجويه هذه التقنيه طورتها شركة اسلسان التركيه التي فكت شفرة الطائرات F16”

“فتدخلت السفن الفرنسيه بتقنيتها لتعطيل التشويش فلم تفلح. ثم استنجدوا بالتقنيه الاسرائيليه وهي الاكثر تطورا فلم تفلح ايضا في ايقاف التشويش التركي وحدها حاملة الطائرات الامريكيه ايزنهاور كان محيطها يتمتع بتشويش اقل سمح للاساطيل الاخرى مرافقتها للخروج من المنطقه وهذا صعد الموقف بقوه”

وتابع أيضا في سلسلة التغريدات:” بدات القوى الغربيه تتداعى وتستنجد ببعضها وهنا بدأ الانحياز الامريكي يتغير باتجاه دعم الاوروبيين الذين يشتكون من تركيا وما تفعل وقبل ان تتحرك امريكا باي اتجاه بدأت الاساطيل الروسيه تخرج من البحر الاسود وتتجه الى المتوسط قريبا من الاساطيل التركيه في رساله واضحه للمعسكر الغربي”

“ولذلك قامت امريكا اليوم برفع حظر السلاح عن قبرص الروميه مقابل ان تطرد السفن الروسيه التي تستخدم موانئها. واصبح الوضع بالمتوسط في قمة التوتر واتضح ان تركيا قد رتبت اوراقها جيدا لاي مواجهه او اي غدر فاظهرت امكانيات متفوقه لايجاريها اي من الدول الاوروبية ووضعت روسيا مقابل امريكا”

ولذلك قامت امريكا اليوم برفع حظر السلاح عن قبرص الروميه مقابل ان تطرد السفن الروسيه التي تستخدم موانئها



واصبح الوضع بالمتوسط في قمة التوتر واتضح ان تركيا قد رتبت اوراقها جيدا لاي مواجهه او اي غدر

فاظهرت امكانيات متفوقه لايجاريها اي من الدول الاوروبية

ووضعت روسيا مقابل امريكا pic.twitter.com/OsgBhn6qJ8 — عبدالله العمري (@MUTARED) September 2, 2020

المتوسط و أردوغان

وختم تغريداته بقوله كما لسع الدبور ما نصه: “الامور باتجاه تهدئة تفرضها امريكا لتمنع مواجهة تخرج الامور من سيطرتها وتتوسط لحل النزاع بما تقبل به تركيا وتمكر لها على مهل لكبح قوتها والسيطرة على قرارها فلم يعد يمكن للغرب كله قبول القوة التي ابدتها تركيا لانهم يرون ذلك تهديدا وجوديا لمصالحهم او هي حرب كبرى فاصله والله الغالب”

الامور باتجاه تهدئة تفرضها امريكا لتمنع مواجهة تخرج الامور من سيطرتها وتتوسط لحل النزاع بما تقبل به تركيا

وتمكر لها على مهل لكبح قوتها والسيطرة على قرارها

فلم يعد يمكن للغرب كله قبول القوة التي ابدتها تركيا لانهم يرون ذلك تهديدا وجوديا لمصالحهم



او هي حرب كبرى فاصله

والله الغالب pic.twitter.com/BOyuwDGUjS — عبدالله العمري (@MUTARED) September 2, 2020