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ما سر صورة نجل الجبري الذي يلاحقه بن سلمان مع ابنة سفيرة الرياض في وشنطن؟

By وطن الدبور
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الدبور – بينما يلاحق ولي عهد ، عدوه الأول اللواء وحاول إغتياله. نشر نجل الجبري صورة لشقيقه الذي يختطفه ، مع ابنة سفيرته في واشنطن ريما بنت بدر بن سلطان. فما سر هذه الصورة ولماذا نشرها نجل سعد الجبري؟

حيث نشر خالد نجل اللواء سعد الجبري، الذي يلاحقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإجباره على العودة إلى بلاده، صورة لشقيقه عمر، مع سارة ابنة سفيرة السعودية في واشنطن بن سلطان آل سعود.

وقال خالد الجبري في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر: “عثرت على هذه الصورة لشقيقي الذي أفتقده عمر، مع ابنتك سارة، في مدرستهما البريطانية بالرياض”.

وأضاف: “من المحتمل أنك التقيت بعمر، خلال اجتماعات أولياء الأمور، مع المعلمين.. هل تذكرينه؟”. وتابع: “هل شقيقاي المفقودان عمر وسارة، لا يزالان أحياء؟”.

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يشار إلى أن السلطات السعودية، أقدمت على اعتقال نجلي الجبري، عمر وسارة، بعد منعهما من السفر، بسبب توجهه إلى كندا، ورفضه العودة للرياض، باعتباره الذراع الأيمن لولي العهد السابق محمد بن نايف، وأكثر الشخصيات المقربة منه، والتي تمتلك أسرارا عن الأوضاع في السعودية.

واتهم الجبري ابن سلمان بالتخطيط لاغتياله، في الفترة التي اغتيل فيها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال في دعوى رفعها ضد ولي العهد السعودي، إنه أرسل فريقا خاصا لاغتياله في كندا، لكن السلطات هناك كشفت الفريق، وقامت بمنعه من دخول أراضيها وإعادتهم إلى السعودية.

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