ما سر صورة نجل الجبري الذي يلاحقه بن سلمان مع ابنة سفيرة الرياض في وشنطن؟

الدبور – بينما يلاحق ولي عهد السعودية، عدوه الأول اللواء سعد الجبري وحاول إغتياله. نشر نجل الجبري صورة لشقيقه الذي يختطفه بن سلمان، مع ابنة سفيرته في واشنطن ريما بنت بدر بن سلطان. فما سر هذه الصورة ولماذا نشرها نجل سعد الجبري؟

حيث نشر خالد نجل اللواء سعد الجبري، الذي يلاحقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإجباره على العودة إلى بلاده، صورة لشقيقه عمر، مع سارة ابنة سفيرة السعودية في واشنطن ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود.

وقال خالد الجبري في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر: “عثرت على هذه الصورة لشقيقي الذي أفتقده عمر، مع ابنتك سارة، في مدرستهما البريطانية بالرياض”.

وأضاف: “من المحتمل أنك التقيت بعمر، خلال اجتماعات أولياء الأمور، مع المعلمين.. هل تذكرينه؟”. وتابع: “هل شقيقاي المفقودان عمر وسارة، لا يزالان أحياء؟”.

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Ambassador @rbalsaud,



I found this picture of my missing brother, Omar, and your daughter, Sarah, during their time at @BISR_REACH.



You probably met Omar at parent-teacher conferences. Do you remember him?



Are my missing siblings, Omar and Sarah, still alive? (1/4) pic.twitter.com/jf23UygRS6 — Khalid Aljabri, MD | خالد الجبري (@JabriMD) September 2, 2020

يشار إلى أن السلطات السعودية، أقدمت على اعتقال نجلي الجبري، عمر وسارة، بعد منعهما من السفر، بسبب توجهه إلى كندا، ورفضه العودة للرياض، باعتباره الذراع الأيمن لولي العهد السابق محمد بن نايف، وأكثر الشخصيات المقربة منه، والتي تمتلك أسرارا عن الأوضاع في السعودية.

واتهم الجبري ابن سلمان بالتخطيط لاغتياله، في الفترة التي اغتيل فيها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال في دعوى رفعها ضد ولي العهد السعودي، إنه أرسل فريقا خاصا لاغتياله في كندا، لكن السلطات هناك كشفت الفريق، وقامت بمنعه من دخول أراضيها وإعادتهم إلى السعودية.