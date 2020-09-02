مستشار بن زايد يطالب بالإستسلام الكامل لإسرائيل
مستشار بن زايد يطالب بالإستسلام الكامل لإسرائيل
Videoفيديوعش الدبابير

مستشار بن زايد: المصلحة العربية تقتضي التنازل عن كل فلسطين لمواجهة إيران (فيديو)

By وطن الدبور
0

الدبور – صرح مستشار وأحد المقربين له، من مجموعة من المستشارين المختارين بدقة وعناية من قبل مستشاره الامني دحلان، وقربهم منه. أن المصلحة العربية اليوم تتطلب التنازل كليا عن فلسطين من اجل محاربة إيران وتركيا.

حيث إنتشر فيديو لأحد مستشاري ولي عهد أبوظبي بن زايد . وهو يعمل تحت إدارة وزير القذارة في حكومة الإمارات حمد المزروعي. المطبل الأردني الساعي للجنسية على غرار وسيم يوسف، .

وقال علاونة في الفيديو الذي لسعه الدبور، أن المصلحة العربية العليا، إتجاه العدوان التركي الإيراني، اليوم تقتضي، تقتضي مش سلام مع إسرائيل، بل الإستسلام بدون قيد أو شرط.

وأضاف التنازل عن فلسطين كل فلسطين، وكتبها كالمعلم حلفه في اللوحة حتى يتعلمها طلاب الخيانة في الصف الأول.

إقرأ أيضا: الشاهين العماني يعود بعد تقييد حسابه بضربة حرة مباشرة للإمارات

- Advertisement -

وأضاف ليس لنا شيء في فلسطين، ولا شيء، وقال مستشار بن زايد أن النبي محمد عليه الصلاة و السلام لم يأت من أجل فلسطين، ولا القدس ولا الأقصى، جاء للعالمين، وهذه الامة مصيرها غير مربوط بسبع ملايين فلسطيني.

التفاعل مع مستشار بن زايد

الناشطة السعودية المعارضة، علياء أبوتايه الحويطي، قالت في تغريدة لها معلقة على تصريحات مستشار بن زايد، يوسف علاونة ما نصه: “إذا أردت ان تقول لأحد أحدى هذه الكلمات الثلاث : (وضيع،خائن،ساقط) قل له : أنت علاونه!”

قد يعجبك

You might also like
فيديو

شاهد بالفيديو رسالة قوية من الشباب العُماني إلى الإمارات وغيرها

فيديو

شاهد فيديو مسرب لـ بن سلمان وهو يسمح لطائرة الإحتلال التحليق فوق السعودية

عش الدبابير

ماريا معلوف بن زايد : “الأردن ومصر لم تربحا من إتفاقية السلام كما ربحت…

لسعات

محامي إسرائيلي فضح التطبيع: وعد شيطان العرب أفضل من وعد بلفور، قدم لنا المسجد الأقصى

لسعات

ضربة كويتية مباشرة على رأس بن زايد ردا على قرار إلغاء قانون مقاطعة الإحتلال

فيديو

مذيع أردني في تطبيلة أبطلت كل ما جاء قبلها: شيطان العرب تحت حماية الله (فيديو)

Leave A Reply

Your email address will not be published.