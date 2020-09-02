مستشار بن زايد: المصلحة العربية تقتضي التنازل عن كل فلسطين لمواجهة إيران (فيديو)

الدبور – صرح مستشار بن زايد وأحد المقربين له، من مجموعة من المستشارين المختارين بدقة وعناية من قبل مستشاره الامني دحلان، وقربهم منه. أن المصلحة العربية اليوم تتطلب التنازل كليا عن فلسطين من اجل محاربة إيران وتركيا.

حيث إنتشر فيديو لأحد مستشاري ولي عهد أبوظبي بن زايد شيطان العرب. وهو يعمل تحت إدارة وزير القذارة في حكومة الإمارات حمد المزروعي. المطبل الأردني الساعي للجنسية على غرار وسيم يوسف، يوسف علاونة.

وقال علاونة في الفيديو الذي لسعه الدبور، أن المصلحة العربية العليا، إتجاه العدوان التركي الإيراني، اليوم تقتضي، تقتضي مش سلام مع إسرائيل، بل الإستسلام بدون قيد أو شرط.

وأضاف التنازل عن فلسطين كل فلسطين، وكتبها كالمعلم حلفه في اللوحة حتى يتعلمها طلاب الخيانة في الصف الأول.

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وأضاف ليس لنا شيء في فلسطين، ولا شيء، وقال مستشار بن زايد أن النبي محمد عليه الصلاة و السلام لم يأت من أجل فلسطين، ولا القدس ولا الأقصى، جاء للعالمين، وهذه الامة مصيرها غير مربوط بسبع ملايين فلسطيني.

اضحك مع المفكر العربي لقناة سعودي 24 😂 pic.twitter.com/b1l2BQh5Yh — قبل وبعد (@be4after) September 2, 2020

التفاعل مع مستشار بن زايد

الناشطة السعودية المعارضة، علياء أبوتايه الحويطي، قالت في تغريدة لها معلقة على تصريحات مستشار بن زايد، يوسف علاونة ما نصه: “إذا أردت ان تقول لأحد أحدى هذه الكلمات الثلاث : (وضيع،خائن،ساقط) قل له : أنت علاونه!”

إذا أردت ان تقول لأحد أحدى هذه الكلمات



الثلاث : (وضيع،خائن،ساقط)



قل له : أنت علاونه!



pic.twitter.com/jUGyJRp6Ie — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) September 2, 2020