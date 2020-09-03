إعلامية لبنانية تتعرى لتخبركم بهذا الخبر الهام عن جسدها.. شاهد كيف أثارت الجدل!

الدبور – لم تجد إعلامية لبنانية طريقة أرقى وأفضل. لتخبر جمهورها فيما يبدو عن تغيرات في جسدها، إلا أن تتعرى على البحر، وتصور جسدها العاري للجميع وتنشر الصور على حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد نشرت الإعلامية اللبنانية دوللي عايش صورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستغرام، تستعرض فيه بطنها المنتفخة، جراء حملها الذي بدا أنه في أشهره الأخيرة، مرتدية “مايوه” على شاطئ البحر.

وعلقت “عايش” على الصورة التي نشرتها بالقول: “أحبك حتى قبل أن ألتقيك”، في إشارة لمولودها المنتظر. وهكذا أخبرت الجميع إنها حامل وتنتظر مولودها عن طريق التعري، ربما حتى لا تدع مجالا للشك.

وأثارت صورة الإعلامية اللبنانية حالة من الجدل حولها، فيما وجه لها عديد من المغردين انتقادات لاذعة حول ظهورها بهذا الشكل “الفاضح”.

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فيما تفاعل آخرون متمنين للإعلامية اللبنانية إتمام ولادتها على خير وسلام، وأن لا يتخلل ذلك أي خلل أو مشاكل.

وكانت الإعلامية اللبنانية قد نشرت صورة لبطنها المنتفخ وبملابس شبه عارية، وبجانبها “كعكة” عيد ميلادها التي جلبها لها متابعون وجهت لهم الشكر في تعليقها على الصورة.

وعلق الكثير من المتابعين لها على الصور، هل يجب أن نرى بطنك المنتفخ بهذه العري لتخبرينا إنك بإنتظار مولود جديد؟

وقال آخر تعريك وانت بهذه المرحلة وهذا الشكل مخزي جدا، كا بإمكانك التفاخر بحملك وفرحك بدون تعري بهذا الشكل الرخيص.

يذكر أن دوللي عايش إعلامية لبنانية تزوجت منذ سنتين مدنياً في صقلية بدولة إيطاليا، من رجل الأعمال “رامي ميّنة”. وحضر حفل زواجها عديد من الممثلين والإعلاميين، مثل الأخوات عبد العزيز ونادين فرح وكان الزواج تم تأجيله كثيرا لأسباب كما ذكرت مواقع فنية “دينية”، ولكن تم إكمال الزواج بالنهاية.