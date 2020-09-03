بركات التطبيع: توزيع المخدارت على الناس عن طريق الجو بطائرة مسيرة

الدبور – من بركات تطبيع الإمارات مع دولة الإحتلال الإسرائيلي. والتي غفل عنها الذباب الإماراتي في حفل مدح ومباركة التطبيع في تعديد مزاياه التي لا تعد ولا تحصر، وكما قال جيري ماهر في فيديو أن بن زايد في تطبيعه مع الإحتلال هو في طريقه لتحرير كامل تراب فلسطين ولكنكم لا تفقهون تطبيعه.

فقد أسقطت طائرة مسيرة عبوات لما بدا وكأنه نبات القنب المخدر على ميدان رئيسي في تل أبيب، يوم الخميس. بعد أن وعد نشطاء، يعملون على تقنين استخدام النبات المخدر في إسرائيل، على مواقع التواصل الاجتماعي بتوزيعه مجانا من الجو.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلين قاما بتسيير الطائرة التي حلقت فوق ميدان رابين، وهو مكان كثيرا ما يستخدم للاحتجاجات والتجمعات السياسية.

وقالت جماعة جرين درون المؤيدة لتقنين المخدر على قناتها للتراسل على إنستغرام: ”الوقت قد حان… هل هو طائر؟ هل هي طائرة؟ لا إنها الطائرة المسيرة الخضراء (جرين دورن) ترسل لكم القنب مجانا من السماء“.

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من جهتها، قالت الشرطة في بيان إنها اشتبهت في أن تكون العبوات الصغيرة تحتوي على مادة خطرة، وإن الضباط تمكنوا من مصادرة عشرات منها. وأظهرت صور التقطتها الشرطة ما بدا أنه قنب.

وقال موقع معاريف الإخباري، الذي نشر صورا للطائرة المسيرة وهي تسقط العبوات، إن المارة أخذوا بعضها قبل وصول الشرطة.

وأظهرت اللقطات أشخاصا وسط الزحام المروري يلتقطون العبوات من على الأرض.

وفي أيار مايو، سمح الإحتلال بتصدير القنب الطبي، مما يمهد الطريق أمام مبيعات للخارج تتوقع الحكومة أن تحقق عائدات بملايين الدولارات. ومن بركات التطبيع تتوقع أن تستورد الإمارات كميات كبيرة منه، بعد طرح مقترح قانون بتشريعه للإستخدام الشخصي .