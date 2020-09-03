تفاصيل جديدة في قضية تورط بنت نهى العمروسي في قضية الفيرمونت الشهيرة (صور)

الدبور – في تفاصيل جديدة في قضية تورط بنت نهى العمروسي، في القضية الشهيرة. حيث أصبحت جريمة الفيرمونت، والتي شهدت اغتصاب فتاة بشكل جماعي، داخل فندق “فيرمونت نايل سيتي” الشهير، عام 2014، قضية رأي عام، وحديث الكثيرين. خاصة بعد القبض على أحمد الجنزوري، و”نازلي” ابنة الفنانة نهى العمروسي ، كمتهمين بالقضية.

وانتشر على وسائل التواصل الإجتماعي وثيقة زواج “نازلي” ابنة نهى العمروسي من أحد المتهمين بالقضية، وهو “عمرو إبراهيم غريب فارس”

وكشفت الوثيقة أن الزواج تم في 24 سبتمر عام 2014، وأن مسكن الزوجية في مصر الجديدة، وأن الزوج من مواليد عام 1990.

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كانت نهى العمروسي أعلنت، من قبل، عن زواج ابنتها من هذا الشاب بالفعل.

كما قالت، في تصريحات صحفية، إن تهمة ابنتها الحقيقية هي أنها حاولت نصرة العدل. وإنها تحولت من شاهدة إلى متهمة، كما هددت بكشف العديد من الأسرار، في حال تعرض ابنتها لأي أذى.

جاء ذلك بعد صدور قرار بحبس كل من أحمد الجنزوري و”نازلي”، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتواصل النيابة البحث عن المتهمين الهاربين، للقبض عليهم.