صاحب بصقة القرن السعودي المطبع: أعشق نتنياهو أكثر من الدب الداشر (فيديو)

الدبور – صاحب بصقة القرن الشهيرة، المطبع السعودي الذي بصق عليه طفل صغير في الأقصى بعد زيارته التطبيعية لدولة الإحتلال ومن ثم توجه للمسجد الأقصى، أخذ بصقة القرن ورحل دون أن يحصل على شرف الصلاة فيه.

المطبع السعودي محمد سعود يعشق رئيس وزراء الإحتلال أكثر من عشقه لولي عهد بلده بن سلمان الدب الداشر. وقال كل الناس تحب نتنياهو.

حيث نشر صاحب بصقة القرن. السعودي المعروف بتطبيعه مع الإحتلال بشكل مهين ومذل، مقطع فيديو يغني فيه لرئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ويقول له “الجميع يحبك”.

وظهر سعود في المقطع الذي نشره عبر صفحته على “تويتر”، وهو يغني أغنية إسرائيلية تقول “بيبي بيبي يا حبيبي”.

واحتفى إسرائيليون بالمقطع، قائلين “على مدى عقود، كان العديد من العرب يخشون إظهار أي تضامن مع اليهود وإسرائيل. لكن بعد أن جعلت الإمارات من اليهود حلفاء لهم، بدأ مزيد من العرب في قول ما يشعرون به حقا. هنا عربي سعودي يمتدح بيبي نتنياهو”.

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وامتدح معلقون “سعود” بقولهم له “أنت ملك”، في حين تساءل آخرون لماذا “لا تطبع السعودية مع إسرائيل مثل الإمارات”؟، في إشارة لاتفاق التطبيع الذي أبرمته الأخيرة الشهر الماضي مع (إسرائيل).

ونشر المدون السعودي مقطع الفيديو بعد دقائق من إعلان “نتنياهو” السماح للطائرات الإسرائيلية بالقيام برحلات جوية مباشرة من (إسرائيل) إلى أبوظبي ودبي والعودة إلى تل أبيب، ويشمل ذلك عبور الأجواء السعودية.

يذكر أن الإعلام العبري فضح المطبع السعودي، الذي فتح حساب للتعارف على الفتيات في دولة الإحتلال، خاص بالإسرائيليات أول ما وصل دولة الإحتلال، وقالت إعلامية وقتها إنه لم يحصل على طلب قبول واحد من أي فتاة، وعرضوا عليه بعض الشواذ بدلا من الفتيات.

وبعدها قرر الذهاب للأقصى للصلاة و الدعاء أن يوفقه الله بالحصول على فتاة واحدة فقط، إلا إنه حصل على أفض، وهي بصقة القرن من طفل مقدسي، علمت عليه إلى يوم الدين.

وكانت هيئة الطيران المدني في السعودية أعلنت عن موافقتها على عبور الرحلات الجوية القادمة من الإمارات جميعا وإلى كافة الوجهات، وهو ما يعني السماح بعبور الطائرات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني قوله إنه تمت “الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول”.

وأعلنت البحرين أيضا إنها سمحت لجميع شركات الطيران الذاهبة إلى الإمارات ومنها بالعبور فوق أراضيها لكل الدول.

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