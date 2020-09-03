طبيب نفسي مصري يعالج مريضاته بـ حضن ساخن على السرير

الدبور – طبيب نفسي مصري، يعالج مريضاته بطريقة غريبة، أعجبت البعض ولكن لفت إنتباه البعض الآخر، وهي حضن ساخن طويل في كل جلسة نفسية، بحجة ان تفرغ المريضة الشحنات السالبة في حضنه.

ولكن لاحظت بعد الفتيات إنه يقوم بالتحرش ولمس أجزاء حساسة من أجسادهن. بحجة العلاج ويقوم بالضغط عليهن بالحضن إلى صدره وجسمه بطريقة غريبة ومريبة.

فقد فتحت نقابة الأطباء في مصر تحقيقا، في واقعة قيام طبيب نفسي بالتحرش بمريضاته جنسيا ولفظيا أثناء حضورهن جلسات علاجية داخل عيادته.

وشهدت الساعات القليلة الماضية في مصر ظهور العديد من الشكاوى. تتضمن وقائع تثير شبهات التحرش جنسيا ولفظيا مع الطبيب داخل عيادته الكبرى. حيث أفادت إحداهن بأن الطبيب أخبرها بأنه سيقوم بمعالجتها بـ ” الحضن “.

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وقالت الشاكية دون الكشف عن هويتها:

” في فترة كانت نفسيتي تحت الصفر. أول ما دخلت له وباكلمه لقتني بعيط، وكنت فاكراه إنه يساعدني، قام وقفل الباب بالمفتاح وقالي هعالجك بالحضن” .

كما أفادت فتاة أخرى بأنها كانت تمر بأزمة نفسية بعد إنفصالها عن خطيبها. فذهبت إلى الطبيب المذكور، وحاول إقامة علاقة غرامية معها قائلة:

” بدأ يكلمني تليفونيا ويقول لي أنا بابا اعتبريني الأب اللي فقدتي حنانه، ودي طريقة علاج وأنا هاكون بديله، لدرجة إنه بالأسلوب بتاعه علقني بيه جدًا ” .