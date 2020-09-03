في الكويت رجل يشتكي على إمرأة إغتصبته في محله وأستغلت حرمانه من الجنس الناعم

الدبور – في حادثة غريبة وعجيبة. إدعى رجل في الكويت ان إمرأة قامت بإغتصابه ومن ثم سرقته، بعدما إستسلم لجمالها وحسنها. ولأنه محروم من لمس أي إمرأة منذ زمن، بإعتباره أعزب ووافد إلى الكويت بعيد عن عائلته فلم يتحمل.

حيث اتهم وافد باكستاني سيدة بأنها سرقته وهتكت عرضه بعدما أفقدته اتزانه بـ “حضن” داخل البقالة التي يعمل بها، حسب روايته.

وقال أعطتني حضنا دافئا. فلم اتمالك نفسي ووقعت في سكرة الحب و الحنان، وما أن فاق وجد السيدة قد سرقته وهربت. وكلفه الحضن كثيرا من الأموال.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” المحلية لم يعرف ما إذا كان داخل المحل التي شهدت الواقعة كاميرات استطاعت توثيق حادثة الحضن القاتل والسرقة أم لا، إلا ان الوافد المجني عليه حدد أوصاف المركبة التي كانت تستقلها المدعى عليها وهي مركبة ألمانية سوداء اللون.

- Advertisement -

وسجلت قضية الحضن الدافيء، حملت مسمى هتك عرض رجل وسرقة بتوصيف جنايات وأخذت رقم 2020/212، بحسب الصحيفة.

وبحسب أقوال المجني عليه وهو من مواليد 1972 أمام رجال مباحث السالمية الذين استمعوا إليه فإنه ذكر أنه وفيما كان يتواجد داخل البقالة فوجئ بسيدة جميلة في العقد الرابع من عمرها تقريبا طلبت منه أن يأتي إليها بمسحوق منظف أطباق من أحد الأرفف.

وأضاف: توجهت إلى الرف حتى آتي لها بالمنظف، وإذ بالسيدة تقوم باحتضانه بشكل لم يصدقه.

ثم انصرفت على وعد بأن تأتيه مرة أخرى، مرددة: إنت مزيون حيل. مضيفا أنه فوجئ وبعد خروج السيدة بأن مبلغ 350 دينارا قد اختفى من جيبه.