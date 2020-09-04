شيخ الطبالين وسيم يوسف يترحم على الشهيد معمر القذافي ويستفز السعودية! فيديو

الدبور – وسيم يوسف شيخ الطبالين، الذي بعد غياب ومنع إحتاجه ولي عهد أبو ظبي شيطان العرب، في حملته للدفاع عن تطبيع الإمارات المخزي الإستسلامي مع الإحتلال، وفي مهاجمة كل من يقف ضد هذا التطبيع، حتى لو كان ذباب حليفته السعودية.

فقد نشر شيخ الطبالين وسيم يوسف تغريدة ترحم فيها على الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي، الذي قتله الثوار خلال محاولة هروبه من ليبيا.

الظريف في الموضوع أن الذباب الإماراتي و السعودي كان قد هاجم الوزير العماني يوسف بن علوي، بتسجيلات مفبركة تدعي جلوس بن علوي مع القذافي وقت كلام الأخير عن السعودية، وما اسموه محاولة قلب نظام الحكم في السعودية.

و الظريف أن القذافي نفسه الذي تتهمه السعودية بتمويل عدة محاولات لإغتيال ملكهم، وسعيه طول فترة حكمه لعداوية السعودية.

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والغريب أن القذافي مكروه في السعودية، وتصادم مع الملك فهد و الملك عبد الله في عدة مناسبات خلال القمم العربية.

ولكن وسيم يوسف ليهاجم الشيخ الكويتي عثمان خميس، الذي خصص صفحته اليوم فقط لمهاجمته لا يعلم الدبور حتى اللحظة لماذا الأن، ومازالت الدبابير تبحث عن السبب الحقيقي، نقول ليهاجمه إستفز حتى حليفتهم السعودية، و الشعب الليبي الذي خلعه.

كل يوم أزداد قناعة انك جاهل ياوسيم ابن بن زايد!؟.

طيب ياوسيم ماقولك في كلام الإمام الشيخ صالح اللحيدان وغيره من كبار العلماء على القذافي ؟ — أحمد محمد (@ahmed1403ab) September 4, 2020

وقال له ناشط: هذه التغريدة لن تعجب اسيادك يا كلب السلطان امسحها قبل ان تهان

هذه التغريدة لن تعجب اسيادك يا كلب السلطان امسحها قبل ان تهان 😂😂😂😂😂😂 — Mahmoud M (@m_saed1980) September 4, 2020

يذكر إنه وبعد مرور قرابة عقد على مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011. ما زال بعض أنصاره يأملون في عودة نجله “سيف الإسلام” لقيادة البلاد، ولو تحت نظام جديد يختلف عن النظام الجماهيري الذي أسسه والده.

ودعا ما يسمى بـ”حراك رشحناك” و”اتحاد القبائل الليبية”، في 3 أغسطس/ آب الجاري، أنصار القذافي، للخروج في مسيرات مساء 20 من ذات الشهر للمطالبة بانتخابات رئاسية وتشريعية، ودعم سيف الإسلام القذافي.

وسبق لأنصار القذافي أن خرجوا للشوارع لتفويض سيف الإسلام. بالموازاة مع دعوة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر أنصاره لتفويضه حاكما للبلاد، في أبريل/ نيسان 2020. وهو ما سبب إحراجا للأخير، الذي وصف ذات مرة نجل القذافي بـ”المسكين”.