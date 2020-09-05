الكويت أفاقت على خبر مفرح بما يخص أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح (فيديو)

الدبور – في خبر مفرح نقله تلفزيون الكويت الرسمي، عن صحة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أثار حالة من الفرحة و الإرتياح في الكويت على صحة أميرهم.

حيث نقل التلفزيون الرسمي الكويتي خبراً مفاده أن صحة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة وتتحسن.

وقال الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء للتلفزيون هاتفيا السبت :

“آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لصاحب السمو، الحمد لله صحة سموه مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت”.

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يذكر أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر بلاده في 23 يوليو/تموز، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

وأجرى أمير الكويت عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح.

وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 16 حزيران/يونيو 1929، وهو الحاكم الـ 15 لدولة الكويت.

وكان الشيخ صباح الأحمد دخل مستشفى بالولايات المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي، لاستكمال فحوصات طبية.

رئيس وزراء #الكويت: صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مستقرة وفي تحسن pic.twitter.com/YnGEztIX5b — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 6, 2020

ويذكر أن الشيخ صباح الأحمد الصباح، حاز على لقب أمير الإنسانية أو أمير العمل الإنساني، وتمر هذه الأيام الذكرى السادسة لحصوله على هذا اللقب العالمي، الذي لم يختلف عليه أحد في العالم.

الذكرى السادسة لتسمية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله و رعاه قائدا للعمل الانساني 🇰🇼



برنامج #ماذا_بعد

تقديم #انوار_مراد pic.twitter.com/O3xEQ0E9X6 — ‎MADE IN KWT (@965_Kuwait_) September 6, 2020