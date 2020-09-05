تطبيقا لسياسة الإنفتاح في السعودية: شركة تطلب سكرتيرة منفتحة ومتحررة وشغل وناسة

الدبور – تطبيقا لسياسة الإنفتاح التي أقرها ولي عهد السعودية، بن سلمان بعد إنقلابه على عائلته وتوليه منصب ولاية العهد، نشرت شركة سعودية إعلانا تطلب فيه سكرتيرة لمدير الشركة. وليس أي سكرتيرة، بل فتاة تجيد الوناسة للمدير.

ولكن من الشروط التي وضعتها الشركة و المدير المنفتح حسب ما طلب منه بن سلمان. في سياسة الإنفتاح الجديدة، أن تكون السكرتيرة منفتحة ومتحررة من كل القيود التي يفرضها المجتمع المتخلف.

وبدأت القصة عندما تداول مدونون سعوديون على نطاق واسع. محادثة ”واتس أب“ تسأل فيها امرأة عن وظيفة سكرتيرة معروضة. قبل أن يرد من يفترض أنه مدير في الشركة، بالطلب من السائلة أن تكون متحررة ومن دون ارتداء نقاب لكي يتم قبولها.

وكانت صور المحادثة ، قد أثارت ردود فعل غاضبة بين المغردين السعوديين، وسط مطالب بمحاسبة المدير.

#شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف

الله يخلع رقبته من مكانها،، هذا استغلال لحاجة بعض الفتيات للعمل والحصول على المال. الله لا يوفقه. pic.twitter.com/NqTW7WtZ3K — دام عزك يا وطني (@rrr4nnn) September 5, 2020

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كما جذب الوسم ”#شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف“ مغردين كثر، تعاطف غالبيتهم مع طالبة الوظيف التي لم تتضح هويتها.

وقال حساب على تويتر نشر صورة من المحادثة كما لسع الدبور ما نصه: “ابغاكم جميعا تشاركون الهاشتاق لنصرة المراءة السعوديه” شركة في جده ولها عدة فروع داخل السعودية وخارجها يشترط مدير فرع جده بأن تكون السكرتيرة اوبن مايند ( وناسة ) على حد تعبيره !!

#شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف



هاشتاق نشط حاليا ✅



"ابغاكم جميعا تشاركون الهاشتاق لنصرة المراءة السعوديه"

شركة في جده ولها عدة فروع داخل السعودية وخارجها يشترط مدير فرع جده بأن تكون السكرتيرة اوبن مايند ( وناسة ) على حد تعبيره !! pic.twitter.com/MJspkRn8K6 — 🇸🇦🄼🄱🅂 ⌯ 🅓 αͭ иͪ g ͤє я (@0e4li) September 5, 2020