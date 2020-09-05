شاهد: إستعرضوا حبهم للرئيس ترامب فغرقوا في البحر! فيديو

الدبور – خرجت مجموعة من المؤيدين للرئيس ترامب في إستعراض بالقوارب، ليثبتوا للعالم مدى قوة حبهم لترامب، وتأيديهم لهدية الرب لهم وهو ترامب المخلص.

ولكن تجري الرياح بما لا يشتهي ترامب ومحبيه. فقد تعرضت عدة قوارب شاركت في عرض ببحيرة ترافيس في ولاية تكساس الأمريكية دعما للرئيس دونالد ترامب للغرق أمس السبت.

وقال مسؤولون محليون إن عددا كبيرا من القوارب شاركت في العرض. مما أسفر عن توليد موجات أدت إلى غرق أربعة قوارب على الأقل واصطدام مجموعة أخرى بصخور، بحسب رويترز.

وأوضح المسؤولون أن الحوادث، التي وقعت بالبحيرة التي تعد مقصدا شهيرا لركوب القوارب والصيد والسباحة وغيرها من الأنشطة، لم تسفر عن سقوط مصابين.

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Several boats sank during an event billed as a "Trump Boat Parade" on Lake Travis near Austin, Texas.



Travis County Fire and EMS dispatchers described "very rough" conditions on the lake. https://t.co/JZrQpjfbAl pic.twitter.com/876p191c2F — ABC News (@ABC) September 6, 2020

وقالت كريستين دارك مسؤولة العلاقات العامة بمكتب قائد شرطة مقاطعة ترافيس “شارك عدد استثنائي حقا من القوارب…غرقت عدة قوارب”.

وقالت دارك إن الشرطة نشرت عددا إضافيا من الضباط في ظل توقعات بزيادة عدد القوارب مضيفة أنهم لا يزالون يتلقون عددا كبيرا من نداءات الاستغاثة.

Several vessels sink during Trump supporters’ boat parade in Texas https://t.co/TUmv6Vh5LJ pic.twitter.com/To7O9vGnjc — Globalnews.ca (@globalnews) September 6, 2020