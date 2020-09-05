فيديو مستفز: كويتيون يعتدون على عامل مصري في فيديو أثار ضجة جديدة في الكويت

الدبور – في فيديو مستفز و في حادثة جديدة أعادت إلى الأذهان الإعتداءات السابقة على العمالة المصرية في الكويت، إنتشر فيديو جديد لشباب كويتي يعتدي على عامل مصري في محل عمله، ليثير ضجة واسعة من جديد.

و تداول النشطاء على موقع ”تويتر“، فيديو مستفز أظهر اعتداء كويتيين على عامل في محل للألعاب الإلكترونية في متجر بمنطقة الفحيحيل في الكويت.

وظهر خلال الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لشبكة ”تفتيش الكويتية“، على موقع ”تويتر“، شبان كويتيون، وهم يعتدون بالضرب المبرح على شاب يحمل الجنسية المصرية يعمل في أحد محلات الألعاب الإلكترونية في منطقة الفحيحيل. وذلك بعد أن أجرى محادثة قصيرة معهم، ليفاجأ بالضرب دون توقف.

وقام أحد الشبان الكويتيين، بتوثيق ضرب العامل من خلال هاتفه، بطريقة أظهرت أنهم كانوا يخططون للقيام بهذه الفعلة.

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وأبدى العديد من المغردين غضبهم من الواقعة. حيث قال مدون في تعليق على الفيديو: ”قمة الاستهتار والتشهير، #وزارة_الداخلية وقفوا هذا العبث والاستهتار من قبل المراهقين والتشهير والتعدي على الغير“.

قمه الاستهتار وقلة الادب والتشهير ، #وزارة_الداخلية وقفوا هذا العبث والاستهتار من قبل المراهقين والتشهير والتعدي على الغير — M.ALMASHAAN🇰🇼 (@kuwaity______Q8) September 5, 2020

وطالب متابع آخر، وزارة الدخلية الكويتية بالتدخل لمحاسبة مرتكبي الواقعة قائلاً:

”تصرف غير مسئول وعلى وزارة الداخلية إيقاف هذا العبث وتطبيق القانون علي المتجاوزين على الوافدين وغيرهم هذا التصرف يسيء للكويت.. اللي حصل عيب“.

فيديو مستفز ليس الأول

يذكر أن واقعة الاعتداء على الشاب المصري في الكويت، لم تكن الأولى. فكانت هناك واقعة شهر يوليو الماضي. عندما تعرض مقيم من الجنسية المصرية يعمل ”كاشير“ بإحدى الجمعيات (جمعية صباح الأحمد) في الكويت للاعتداء من قبل مواطن كويتي.