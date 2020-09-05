شاهد ماذا فعل سعودي بطفله من زوجته المصرية لانها خلعته، سياسة المنشار (فيديو)

الدبور- أثار فيديو لرجل سعودي وهو يعذب طفله من زوجتة المصرية، لانها خلعته في المحكمة. وارسل لها الفيديو لينتقم منها بطريقة المنشار، السياسة التي نشرها ولي عهد السعودية في المملكة. الطريق الوحيد لحل المشاكل المتبع و هو العنف و التعذيب بطرق متوحشة حتى مع الاطفال.

ووفق النشطاء، قام الأب بتعنيف طفله بهدف استفزاز والدته التي تحمل الجنسية المصرية، وذلك بسبب قيامها برفع دعوى خلع ضده والحصول على الطلاق.

وأكد المتابعون في معلومات تم تداولها بشأن تعنيف طفل الرياض، ولسعها الدبور من جانب والده. أن الأخير أخذ الطفل من والدته تحت القوة والتهديد، حيث نقل أحد الحسابات في موقع ”فيسبوك“ ويُدعى صاحبه وجدي خالد. مرفقًا مقاطع فيديو التعنيف وشهادة طلاق الزوجين والهوية الشخصية للزوجة.

وقال وجدي، إن القصة وردت إليه عبر بريده الخاص، حيث استنجدت به الأم التي تحمل الجنسية المصرية، مطالبة إياه بنشر المقطع الذي يظهر تعنيف طليقها السعودي لابنهما، وذلك بهدف استفزازها بعد أن رفعت عليه قضية خلع.

وطالب وجدي بمساعدته لإرجاع الولد لحضانة والدته.

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ومن يلوم السعودي الذي تعلم من سياسات ولي عهده. الذي لا حدود لتصرفاته مع كل من يقف بطريقه أو ينتقده، أو يشعر إنه لا يؤيده. كما فعل مع الشيخ الداعية السعودي سلمان العودة، الذي يبقع تحت التعذيب في المعتقل لأنه كتب دعاء تأليف القلوب في أزمة قطر.

واستنكر نشطاء سعويون تحت وسم بعنوان #انقذوا_طفل_الرياض_المعنف ما حدث من جانب الأب، وسط مطالب بالقبض على الأب وإعادة الطفل لوالدته.

وكشف حساب يهتم بمثل تلك الأحداث مسار الجدل في مواقع التواصل عن تفاصيل القصة فأكد أنها تخص رجلا سعوديا قام بتعذيب طفله الصغير وتعنيفه، لاستفزاز طليقته المصرية والضغط عليها.

وغرّدت مستخدمة ”تويتر“ تُدعى سارة ”#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف نطالب بالقبض عليه ومعاقبته يستغل أن طليقته لا حول لها ولا قوة ويقهرها بأبنها هذا المجرم لا يستحق الحضانة الام احق فيها“.

#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف

نطالب بالقبض عليه ومعاقبته

يستغل ان طليقته لا حول لها ولا قوة ويقهرها بأبنها هذا المجرم لا يستحق الحضانه الام احق فيها pic.twitter.com/hpu5b3C3lO — ساره (@HiImsaran) September 5, 2020

وغردت سارة ”#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف القذر اسمه حسين علي الحارثي متزوج مصريه وقاعد يعذب ابنهم ويرسلها مقاطع التعذيب عشان يقهرها ويستفزها يحسب عشان مصريه اجنبيه يعني مارح تقدر تاخذ حقها وحق ابنها منه ومحد بيوقف معها لا بنوقف معها ومارح نرتاح لين نشوف تم القبض“.

#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف

القذر اسمه حسين علي الحارثي متزوج مصريه وقاعد يعذب ابنهم ويرسلها مقاطع التعذيب عشان يقهرها ويستفزها يحسب عشان مصريه اجنبيه يعني مارح تقدر تاخذ حقها وحق ابنها منه ومحد بيوقف معها لا بنوقف معها ومارح نرتاح لين نشوف تم القبض pic.twitter.com/mGszeh43fS — ساره (@HiImsaran) September 5, 2020

وأضافت مغردة تُدعى ”عايشة“:

”القبيح هذا متزوج مصرية وماخذ ولدهم وركّزوا أني قلت ولدهم أثنينهم ويعنّفه ويهينه. ما أصبحت أؤمن به في قرارة نفسي حقيقةً أن ذكورنا ما هم إلا حيوانات متوحشة حتى الأجنبيات عجزوا يروضونهم. لعنة الله على كل مخلوق ينجب ثم يعذب أطفاله #انقذوا_طفل_الرياض_المعنف“.

يذكر أن حالات العنف الأسري منتشرة بشكل كبير في السعودية، ولا تتدخل السلطات إلا بعد إثارة ضجة في مواقع التواصل الإجتماعي، وفي كثير من الحالات لا يتم معاقبة الجاني، بإستخدام ثغرات في القانون الأسري.

وسياسة العنف سياسة عامة يقوم بها سيد القوم نفسه، بعد إغتيال الصحفي جمال خاشقجي وتقطيعه ومن ثم محاولة تقطيع سعد الجبري، بالإضافة إلى عمليات إعتقالات بيرة وصلت إلى الأسرة الحاكمة، و إعتصاب الفتيات في المعتقلات.