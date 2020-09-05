هذا ما قرره القاضي بشأن ابنة نهى العمروسي في قضية “فتاة فيرمونت”

الدبور – في تطور جديد في القضية التي شغلت الشارع المصري خلال الأسابيع الماضية، وهي قضية الإغتصاب الجماعي، و التي عرفت بقضية فتاة فيرمونت، نسبة للفندق الذي وقعت به حادثة الإغتصاب الجماعي.

أصدر قاضي التحقيق المكلف بمتابعة ملف جريمة ”فيرمونت“ المعروفة إعلاميًا بقضية ”فتاة فيرمونت“ قرارًا جديدًا بشأن ”نازلي“، ابنة الفنانة المصرية نهى العمروسي، المتورطة في القضية مؤخرًا.

وقضى القرار بنقل ”نازلي مصطفى كريم“ إلى عنبر ”الآداب“ داخل سجن النساء في ”القناطر“، وذلك بعد تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية بشأن اعتداء عدة أشخاص على فتاة جنسيًا وتناوب اغتصابها قبل 6 أعوام في فندق ”فيرمونت نايل سيتي“.

وكانت ابنة نهى العمروسي محبوسة في قسم شرطة القاهرة الجديدة احتياطيًا ويتم استدعاؤها عند التحقيقات، ولكنها انتقلت إلى السجن لتجاور مواطنتها الراقصة الاستعراضية سما المصري، المحبوسة بذات القسم على ذمة عدد من القضايا مؤخرًا.

وتُجري النيابة العامة في مصر تحقيقات موسعة منذ أيام، عقب القبض على عدد من المتهمين بجريمة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت في العاصمة القاهرة بمعرفة ومشاركة أكثر من متهم في الواقعة.

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و نشرت صحيفة مصرية صورة قالت إنها للفناة التي تم اغتصابها بشكلٍ جماعي في فندق الفيرمونت بالقاهرة.

وتظهر الصورة التي نشرتها صحيفة “الوطن” المصرية، وحذفتها لاحقاً، الضحية بملابس فاضحة ويحتضنها أحد المتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام 2014، حنما أُقيم حفل داخل فندق “فيرمونت” وقد استدرج مجموعة من الشباب إحدى الفتيات، ثم خدّروها بمشروب لتفقد وعيها.

حيث اقتادوها إلى إحدى غرف الفندق، وتناوبوا على اغتصابها، وفيما بعد، كتب الجناة أحرف أسمائهم الأولى على جسدها، وصوروها.

وقد أمرت النيابة العامة المصرية بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا من بينهم أحمد الجنزوري، ونازلي مصطفى كريم -ابنة الفنانة نهى العمروسيى، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين بكفالة مالية، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق في القضية.