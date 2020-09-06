تعرف على السيدة التي أهانت العملة العمانية بطريقة مستفزة في فيديو وداست على صورة السلطان قابوس؟

الدبور- في فيديو إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي. وأثار غضب النشطاء في سلطنة عمان، حيث قامت سيدة عربية برمي العملة العمانية على الأرض ووضعها تحت قدمها، بطريقة مستفزة، إستفزت الشارع العماني.

وبعد أن أثار الفيديو ضجة واسعة، وطالب العديد من النشطاء القبض على هذه السيدة أو الفتاة مهما كانت. أعلنت شرطة عمان السلطانية القبض عليها.

وقالت شرطة محافظة مسقط خلال تغريدة عبر صفحتها بموقع تويتر لسعها الدبور ما نصه:

” قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض على امرأة عربية بتهمة الإساءة وازدراء العملة العمانية بعد نشرها لمقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح اقترافها لذلك، وتُستكمل بحقها الاجراءات القانونية.

قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض على امرأة عربية بتهمة الإساءة وازدراء العملة العمانية بعد نشرها لمقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح اقترافها لذلك، وتُستكمل بحقها الإجراءت القانونية. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 5, 2020

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وحسب ما هو متبع لدى شرطة عمان السلطانية. لا يتم الإفصاح عن اسم أو جنسية مرتكب أي جرم يتم التحفظ عليه، ولكن إنتشار الفيديو أثار التساؤل بشكل كبير من هي السيدة؟ ولماذا فعلت ما فعلت؟ ومن أي جنسية هي بالضبط؟

#عمان_لايف | قيادة شرطة محافظة #مسقط تُلقي القبض على امرأة عربية بتهمة الإساءة وازدراء العملة العمانية بعد نشرها لمقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح اقترافها لذلك، وتُستكمل بحقها الإجراءت القانونية pic.twitter.com/fbJ1c6zdsw — شبكة عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) September 5, 2020

وقال بعض النشطاء أن السيدة إماراتية الجنسية وزوجها هو من قدم لها كل تلك الأموال. حيث وعدها بتقديم مهر غالي لها يرميه تحت أقدامها. وأرادت ان تفتخر بمهرها وكيف يتم وضع الأموال تحت أقدامها، ولم تقصد الإهانة للعملة ولا للسلطان قابوس. ولذلك نشرت الفيديو لقريباتها.

الأمر الذي إستفز النشطاء أكثر، ولم يقتنع به أحد، وقال الكثير منهم عذر وسبب أقبح من الذنب نفسه.

وحسب ما وصل الدبور من مصادر لم تفصح عن اسمها، إن لا تأكيدات على جنسية السيدة، ولكن رواية المهر ووضع الاموال تحت أقدامها حقيقية، حسب رواية النشطاء.