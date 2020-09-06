كمية الطلب للسفر إلى الأراضي المحتلة صادمة: شركة طيران “إسرائيلية” جديدة إلى الإمارات

الدبور – إنصدمت شركات الطيران الإسرائيلية في دولة الإحتلال، عن كمية الطلب الإماراتي لزيارة الأراضي المحتلة بغرض السياحة، وبعد إزدياد الطلبات، تقدمت شركة طيران جديدة بطلب لتسيير رحلان من وإلى الإمارات.

حيث أعلنت شركة طيران ”يسرائير“ الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها حجزت مكانًا على جدول الرحلات الجوية لتسيير رحلات من تل أبيب إلى الإمارات، استعدادًا لإمكانية بدء حركة السياحة، بعد اتفاق الإستسلام بين البلدين.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنها “طلبت الإذن من سلطات الطيران المدني لتسيير الرحلات، وحجزت مكانًا على جدول الرحلات للإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون في تل أبيب إلى حين صدور الموافقة“.

وحجزت الشركة مكانًا على جدول الرحلات لثماني رحلات ذهابًا وعودة بين تل أبيب ومطار دبي الدولي خلال، شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بحسب ما ظهر على جدول زمني للرحلات الجوية على الموقع الإلكتروني لسلطة الطيران الإسرائيلية.

وتتوقع شركات الطيران الإسرائيلية زيادة عدد الرحلات من الإمارات إلى الأراضي المحتلة في الأشهر القادمة، حتى تصل ذروتها في الربيع القادم و الصيف، لتصبح رحلة يوميا.

- Advertisement -

وكانت شركة العال، كبرى شركات الطيران الإسرائيلية، أعلنت عن تسيير رحلات شحن إلى الإمارات لكنها لم تتقدم بعد بطلب الإذن لتسيير رحلات تجارية بحسب ما قال متحدث.