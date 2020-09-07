السعودية هند القحطاني كشفت عن صدرها لتثبت لمتابعيها إنها ليست عاهرة! فيديو

الدبور – طفح كيل الناشطة السعودية هند القحطاني المثيرة للجدل. وكشفت عن صدرها أخيرا لتوصل رسالة إلى كل من إتهمها بالعهر و البحث عن رجال ليصرفوا عليها.

وقالت هند القحطاني لتثبت وجه نظرها بعدما كشفت عن صدرها وأكتافها للعامة. أنا لست عاهرة مثلكن أبحث عن من يصرف علي.

وقالت “هذه قليلة الحياء ردت على المقطع الذي قلت خلاله أنني أبحث عن فيلا كبيرة بتعليق. “تبحثين عن خروف جاد للدفع ياطرارة”.

و أضافت إذا كنت أنت كذلك تعيشين حياتك بالتلميح لمن تسمينهم خرفان”. ثم قاطعها ابنها معاذ قائلاً: “خليها قليلة حيا كلن يرى الناس بعين طبعه”.

ورداً على تعليق مُتابع آخر باسم عُمر كتب لها “أنا أشتري لك بيت كبيرة مرا”، قالت هند: “من كلمة مرا عرفنا إنك دلوع الماما، إيش الخرابيط هاذي”.

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وأشارت القحطاني إلى أنها قادرة على القيام بشؤون نفسها وليست بحاجة إلى رجل، وإلا لكانت تزوجت بعد طلاقها، وقالت:

“انتوا ما تدورن إيش اللي يدور خلف الكواليس تفكرون إن مافي رجال معجبين فيني أو ما يريدون يرتبطون فيني. لو إني أنا من النوع اللامسؤول واللي أبحث عن رجل يصرف عليّ. كان تزوجت أو على الأقل ارتبطت لكن أنا قائمة بأمور نفسي وأولادي وبيتي بدون مساعدة أي رجل ولا أحتاج أي أي رجل”.

ونوهت هند إلى أن كلامها لا يعني أنها أقفلت باب الارتباط نهائياً، مضيفة:

” إذا لقيت الرجل المحب الطيب اللي يحطني على راسه من فوق أكيد راح أرتبط فيه ومستحيل يكون غرضي مادي، الحمد لله من ناحية المادة ما أحتاج أحد”.

وأثار المقطع غضب مُتابعي هند الذين استنكروا دفاع ابنها عنها وهجومه على مُتابعيها، وبنفس الوقت ترك والدته تظهر للناس بصدرها.