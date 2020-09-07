بالفيديو فنانة لبنانية تشعر بالخوف من نشر صورها عارية كما حصل مع دانا جبر

الدبور – صور دانا جبر العارية التي إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد سرقة أحد الأشخاص لهاتفها، ونشر الكثير من صورها الخاصة وهي عارية، وهدد بنشر أفلام جنسية لها وجدها على هاتفها.

هذه الصور العارية أرعبت فنانة لبنانية معروفة، وقررت أن لا تترك أي صور عارية لها على هاتفها، واعتبرت هذه الصور أمور شخصية للفتاة.

وقالت الفنانة اللبنانية ريم الشريف أن ما جرى مع الممثلة السورية “دانا جبر” باختراق هاتفها ونشر صورها بالملابس الداخلية، مدعاة للقلق والخوف.

وتابعت الفنانة اللبنانية أنه لا يحق لأي شخص أن يقوم بنشر صورها ويهددها ويبتزها لأنها حرية شخصية لا يجنب التدخل فيها.

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وأضافت الفنانة في حديثها مع احدى الإعلاميات أنها تتعرض بشكل مستمر لمحاولات اختراق تطبيق “واتس آب” الخاص بها. وكذلك حسابها عبر فيسبوك وانستغرام، مع تأكيدها أنها لن ترضخ بأي يوم من الأيام لمثل هذه العمليات الابتزازية.

ووصفت الفنانة الشخص الذي يقوم بمثل هذه الأفعال بالمريض النفسي. والذي لا بد من مساعدته على العلاج لكي يتخطى مشكلته النفسية التي تنعكس سلباً على غيره من الأشخاص.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تداولاً لصور الفنانة السورية “دانا جبر” وهي شبه عارية. وذلك بعد أن قام شخص مجهول باختراق هاتفها وسرقة صورها من داخله.

وردت دانا جبر على الصور المنتشرة مؤكدة أنها تتعرض لمحاولة ابتزاز وتشويه سمعة بشكل واضح وصريح. عن طريق نشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل.