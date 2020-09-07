شاهد فلم رعب حقيقي لانفجار صاروخ بعد أن ارتد في وجه جندي روسي

الدبور – فلم رعب حقيقي ولحظات رعب في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الغجتماعي، للحظة إنفجار صاروح روسي بوجه الجندي، عندما إرتد عليه الصاروخ لحظة إطلاقه.

فقد سجلت لقطات الفيديو فلم رعب عن لحظات مرعبة لانفجار صاروخ كتف أطلقه أحد الجنود الروس أثناء مسابقة الجيش الدولي. “السماء الصافية” Clear sky في روسيا.

وحسب وسائل إعلام روسية، فإن الصاروخ لم يخرج من حاوية الإطلاق. وهو ما أدى إلى ارتطامه بالأرض ليرتد في اتجاه الجندي مرة أخرى.

وكان الصحفي الروسي رستم أداغاموا أول من نشر الفيديو على حسابه.

وتعد مسابقة “السماء الصافية” واحدة من فعاليات الألعاب العسكرية الدولية التي تقام في روسيا. وهي حدث رياضي عسكري يتم تنظيمه سنويا تحت إشراف وزارة الدفاع.

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وتم تنظيم الحدث للمرة الأولى في أغسطس/آب 2015، ويشمل مشاركة نحو 30 دولة في عشرات المسابقات لإثبات المهارات العسكرية على مدار أسبوعين.

ويعرف الحدث الدولي باسم أولمبياد الحرب، وتشمل ألعاب الجيش الدولية مدينة ملاهٍ عسكرية ومحطة تجنيد ومتاجر للهدايا التذكارية.

Солдат на международных армейских играх «Чистое небо» пытался выстрелить из ПЗРК «Игла». Но ракета не вышла из пускового контейнера. Вместо этого весь комплекс вырвался из рук бойца и полетел в сторону pic.twitter.com/O1JLOcgrpJ — Лента.ру (@lentaruofficial) September 5, 2020