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شاهد ماذا فعل ولي عهد السعودية بن سلمان بالإعلامي داوود الشريان (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – الإعلامي السعودي المعروف الذي إشتهر في الفترة الاخيرة قبل صعود . بتقديم برنامج يناقش مشاكل السعودية الداخلية. وكان أول برنامج يناقش بكل وضوح المشاكل ، حيث كانت تعتبر مملكة الصمت، ويحرم التحدث عن أي حادثة داخلها حتى لو كان حادث مروري بسيط.

هذا الإعلامي وبعد نجاح برنامجه الثامنة. الذي كان يعرض على قناة إم بي سي السعودية، قبل أن يستولي عليها بن زايد، بعد إنقلاب بن سلمان على عائلته. تم توقيف برنامجه رغم النجاح الذي حققه، ونسبة المشاهدة العالية سعوديا وعربيا.

وكان بن سلمان ومن أول القرارات التي إتخذها بعد سجن الأمراء و الإستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم لحسابه الشخصي، ومنها . هو وقف برنامج الثامنة وإقالة داوود الشريان من عمله في القناة التي عمل بها لسنوات.

واختفى لفترة ليعود بمنصب جديد وهو عمل حكومي في هيئة الإذاعة و التلفزيون، أي عمل إداري روتيني في هيئة بالأصل ميتة.

عملية إغتيال لشخصية داوود الشريان

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و أخيرا أعلن الشريان عودته لقناة MBC ضمن شروط ورؤية بن سلمان الجديدة. فمن مقدم برنامج جاد ومفيد يحل مشاكل سعودية محلية. إلى مقدم برنامج ترفيهي بنسخة عربية لبرنامج أمريكي فاشل. لا يشاهده إلا العاطلين عن العمل وربات البيوت في أمريكا، حيث لا يعرض في أوقات الذروة.

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وكشف الإعلامي السعودي، تفاصيل برنامجه الجديد الذي تستعد قناة ”إم بي سي“ لبثه كنسخة عربية من برنامج ”تحدي العائلات“ الأمريكي الشهير.

والبرنامج الجديد هو النسخة العربية من البرنامج الأمريكي ”family feud“ الشهير، الذي انطلق في سبعينيات القرن الماضي ولا يزال مستمرا حتى اليوم بعدة نسخ.

وقال الشريان، إن العائلات التي ستشارك في البرنامج، ستأتي للاستديو بهدف التصوير، لكنه أكد على اتباع القائمين على البرنامج لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويقوم البرنامج الترفيهي على تنافس عائلتين تتكون كل منها من 4 إلى 5 أفراد دون تحديد العمر. من خلال الإجابة على أسئلة عديدة تتعلق بالحياة اليومية، العملية والاجتماعية. على أن تتطابق الإجابات مع نتيجة استطلاعات للرأي العام تم اعدادها خصيصا لهذا البرنامج. حيث طرحت على 100 شخص من قبل فريق مختص.

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