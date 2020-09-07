شاهد متحرش وقح في الإمارات: تحرشت بها لأني لم أتحمل جمال جسدها المغري

الدبور – في دولة السعادة الإمارات إعترف متحرش سعيد بجريمته وبررها بقوله بكل وقاحة بأنه لم يتحمل جمالها وقوامها الممشوق، فلم أتحمل ألا أمسك صدرها.

وقال الرجل المتهم بالتحرش الجنسي بعداءة رياضية في دبي، أمام المحكمة، أنه بكل وقاحة ”لم يستطع مقاومة إغراء جسدها الجميل والرشيق“.

ووفق صحيفة ”غلف نيوز“ المحلية، أقدم المتهم، وهو هندي الجنسية متحرش يبلغ من العمر 40 عاما، على لمس المرأة بطريقة غير لائقة، بينما كانت تمارس التمارين الرياضية بالقرب من محل إقامتها في بر دبي، في يونيو/حزيران من هذا العام.

وكان بلاغ ورد إلى شرطة دبي من المجني عليها بعد الساعة العاشرة ليلا، بشأن تعرضها للتحرش، فتوجه شرطيان إلى محل الواقعة، حيث وجدا المجني عليها تبكي.

وقال شرطي ”كانت تشعر بالخوف، وأخبرتنا أنها بينما كانت تمارس التمارين الرياضية، اقترب منها المتهم وأخبرها أنها جميلة، ثم قام بلمس صدرها وهرب“.

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وتمكنت الشرطة من التعرف على هوية المتحرش، وإلقاء القبض عليه.

وتابع الشرطي أن ”المتهم اعترف بالواقعة، مبررا تصرفه بأنه أحب جسد المجني عليها الجميل والرشيق، وظل يعتذر عن الواقعة، إلا أننا لاحظنا أنه كان مخمورا“.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التحرش الجنسي تحت تأثير الكحول.