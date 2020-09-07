عائلة خاشقجي تشكر منشار سموه المبارك وتمدح حكمته وتلعن كل من أهان المنشار! فيديو

الدبور – عائلة خاشقجي الصحفي السعودي المغدور، الذي هب دمه هدرا، تقدمت بالشكر و العرفان لمنشار سمو ولي العهد بن سلمان المبارك. والعرفان لمعاقبة كل من اهان منشار سموه.

فقد ظن الدبور وبعض الظن إثم، بعد الإطلاع على تصريحات محامي عائلة خاشقجي و العائلة، أن المحكمة السعودية حكمت بالإعدان شنقا على ولي عهد السعودية، وعلى الفريق الذي قاد عملية الإغتيال البشعة، من المخطط إلى المقطع إلى قائد الطائرة.

حيث قال محامي عائلة الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي، الذ تم تقطيعه بأمر من ولي عهد السعودية نفسه. إن أحكام الحق العام التي أصدرتها المحكمة الجزائية الإثنين، تمثل رادعاً لكل مجرم ومسيء مهما كان.

وأضاف معتصم خاشقجي في تصريح أدلى به لصحيفة الشرق الأوسط، إن «الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام».

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وأكد أن الأحكام «تعتبر رادعاً لكل مجرم مسيء مهما كان. ولقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه. وأليك بالقاضية، حيث أضاف:

ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة العربية السعودية». وأضاف: «لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء».

وأعلنت النيابة العامة السعودية، الإثنين، إغلاق قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بشقيها العام والخاص، بصدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل الصحفي الراحل.

حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاما على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم، وسبع سنوات لاثنين منهم، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ، طبقا للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية“.

ولا تشمل تلك الأحكام أي من المقربين من ولي عهد السعودية، وشملت فقط بعض الأسماء التي لم تنشرها المحكمة، فقط نشرت عدد الاحكام ودمة الحكم على أشخاص متورطين بدون ذكر أسماء كل متورط ومدة حكمه و السبب.

لم يتم الإعلان عن أسماء المشاركين في قتل #جمال_خاشقجي إلى اليوم! لكن تم تخوين كل من عارض أو تكلم بما لا يعجب الحكومة السعودية في كل الجرائد المحلية… — عاصم (@AsaliAsim) September 7, 2020

وعلق الناشط القطري شاهين السليطي عميد المخابرات القطرية السابق على الأحكام على أشخاص وهميين. بقوله: “صدرت اليوم احكام بالسجن في قضية #جمال_خاشقجي ضد اشخاص وهميين وبدون اسماء المتهمين او المدانين !!! اللي يعرف اسمائهم يقول لنا”

صدرت اليوم احكام بالسجن في قضية #جمال_خاشقجي ضد اشخاص وهميين وبدون اسماء المتهمين او المدانين !!!

اللي يعرف اسمائهم يقول لنا https://t.co/lbj2vWBk1V — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) September 7, 2020

وعلقت الناشطة السعودية علياء الحويطي التي ذاقت من منشار ولي العهد، تعليقا على الاحكام الساخرة اليت تستحمر بها الحكومة الشعب بقولها: “وها أنا علياء باسمي الثلاثي،أمسح في ذبابكم و مشغله ومنشاركم بالحقائق البلاط،وأنتم ياقرده أجبن من الفئران أمام حذائي،ليس فيكم أبن رجل من صلب ابيه ينبح على بصورته او أسمه الحقيقي،جبناء،ساقطون،وها أنا اعلمكم المرجلة ولاتتعلمون،خاشقجي لن تموت قصتة، ولا الحويطي، ونيوم سيكون مقتلكم!”

وها أنا علياء باسمي الثلاثي،أمسح في ذبابكم و مشغله ومنشاركم بالحقائق البلاط،وأنتم ياقرده أجبن من الفئران أمام حذائي،ليس فيكم أبن رجل من صلب ابيه ينبح على بصورته او أسمه الحقيقي،جبناء،ساقطون،وها أنا اعلمكم المرجلة ولاتتعلمون،خاشقجي لن تموت قصتة، ولا الحويطي، ونيوم سيكون مقتلكم! — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) September 7, 2020

وقالت رئاسة تركيا إن الحكم الذي أصدرته محكمة سعودية في قضية خاشقجي لم يحقق توقعات تركيا والمجتمع الدولي. داعيةً السعودية إلى التعاون في التحقيق الذي تجريه أنقرة. الرئاسة قالت: “لا نعرف مصير الجثة، وما إذا كان هناك متعاونون محليون، الأمر الذي يثير الشك“