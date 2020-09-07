علاء مبارك هاجم الرداح عمرو أديب.. عيب عليك هذا لا يليق (فيديو)

الدبور – هاجم علاء مبارك ، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، طريقة وأسلوب الإعلامي الرداح “عمرو أديب”، خلال حديثه عن شيخ الأزهر “أحمد الطيب”.

وعلق علاء مبارك، على مقطع فيديو أرفقه بتغريدته التي لسعها الدبور كعادته. على أسلوب الرداح عمرو أديب في مخاطبة شيخ الأزهر.

ويطالب “أديب”، في الفيديو المتداول منذ 5 سنوات، شيخ الأزهر، بالتنحي، قائلا إنه لا قدسية له، وإنه “سلبي وضعيف”، كما حمّله مسؤولية الوصول إلى ما سماه بـ”الفكر المنحدر”.

وقال علاء مبارك مستنكرا أسلوب الردح الذي يتبعه عمرو أديب، حيث قال ما نصه:

“هل هذا يليق؟ ما علاقة التوقيت بأسلوب مخاطبة رجل بهذه القيمة والقامة يعتلي أكبر مؤسسة دينية بالعالم الإسلامي”.

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وتابع: “هذا الرجل يخاطبه السيد الرئيس دائمًا بفضيلة الإمام، ويحادثه الجميع بمنتهى الأدب والاحترام، عذرا هذا لا يليق”.

ومن آن لآخر، يتكرر الهجوم على شيخ الأزهر من إعلامييبن مقربين من النظام الحاكم؛ بسبب رفضه تمرير قوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وسبق أن خاطبه “عبدالفتاح السيسي”، قائلا له: “تعبتني يا مولانا”.

هل هذا يليق؟ ما علاقة التوقيت(انه كان منذ ٥ سنوات) بأسلوب مخاطبة رجلاً بهذه القيمة والقامة يعتلي أكبر مؤسسة دينية بالعالم الإسلامي .. يخاطبه السيد الرئيس دائماً "بفضيلة الإمام".. ويحادثه الجميع بمنتهى الأدب والاحترام . عذراً .. هذا لا يليق . pic.twitter.com/zzKfPdGp7M — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) September 6, 2020