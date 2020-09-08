الإمارات بدأت بجني ثمار التطبيع: السعادة الحقيقية تصل إلى دبي (صور)

الدبور – الإمارات بدأت بجني ثمار التطبيع مع الإحتلال، حتى قبل التوقيع الرسمي المقرر في ١٥ من هذا الشهر في البيت الأبيض، بين الحاكم الفعلي للإمارات بن زايد و نتنياهو.

وبدأ الخير يأتي إلى إمارة السعادة دبي، فقد شاركت عارضة الأزياء الإسرائيلية “ماي تاجر” في جلسة تصوير بالإمارات. وفي ملابس النوم، بداية مشرفة فعلا.

وتعد “ماي” أول عارضة أزياء تشارك في جلسة تصوير بالإمارات بعد اتفاق السلام بين البلدين الشهر الماضي.

“ماي” ظهرت في صور وهي مرتدية ملابس نوم (بيجامة) محتشمة كبداية تعاون، أثناء جلسة تصوير في الصحراء مع عارضة الأزياء “أنستاسيا” المقيمة في الإمارات.

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ونُظمت جلسة التصوير، التي تضمنت رفع عارضتي الأزياء علمي (إسرائيل) والإمارات، في رمال دبي؛ المركز الإقليمي للأعمال والسياحة.

و”فيكس” علامة تجارية إسرائيلية خاصة بالملابس الداخلية وملابس النوم (البيجامات) النسائية.

لشركة اكتفت بعرض ملابس نوم فقط، وعللت “ماي تاجر” ذلك باحترام الأصول.

وكالة “رويترز” قالت إن فريق التصوير الإسرائيلي وصل إلى دبي على متن رحلات جوية عبر أوروبا، وبجوازات سفر أخرى غير الإسرائيلية.