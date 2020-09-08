شاهد دانا جبر بعد إنتشار صورها العارية : أنا أنثى الله خلقها جميلة وين المشكلة؟!

الدبور – الممثلة السورية دانا جبر وبعد فضيحة إنتشار صورها وهي عارية، بعد سرقة هاتفها ونشر صورها، خرجت تبرر الصور الفاضحة لأول مرة منذ إنتشار الصور، وتصدرها محركات البحث لأكثر من ١٠ أيام بحثا عن صورها و الفيديوهات الجنسية التي وعد السارق بنشرها قريبا.

دانا جبر خرجت عن صمتها لأول مرة لتتحدث عن ظهورها بملابس فاضحة وأوضاع مُخلة. في صور إنتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل المختلفة.

وقالت دانا في لقاء مع الإعلامي السوري أحمد الدرع. “ليس مهماً ماهو الذي تم سرقته من هاتفي، المهم هو الخصوصيات التي انتهكت دون وجه حق”.

وتابعت دانا: “للأسف لا أعلم لماذا كلما تطورت في عملي وجدتهم يتحدثون عن أمر آخر لا علاقة له بعملي، بل بجمالي كأنثى الله خلقها جميلة، لها ناسها وجمهورها الذي يحبها”.

وأضافت: “تجد في الطرف الثاني عالم آخر يريدون أن يسيئوا لها، رغم أنني حريصة جداً على الطريقة التي أنشر بها صوري، فيدخلون في الخصوصيات ويريدون نشرها ولايحق لهم ذلك سواء كنت ممثلة أم لا”.

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وتساءلت دانا حول الهدف من نشر صورها الخاصة وهي عارية، وقالت:

“هل هم أبطال هكذا بأن يسرقوا صوري وينشروها؟ هل سيأخذون جائرة؟ لم أتصور أن هناك من هم بهذه البشاعة والغيرة، وفي كل عام يقحمون اسمي في أمر ويسوقونه كهذا مثل تركيب صور، من أجل حصد المتابعات فقط”.

وكشفت دانا أن الكثير من الرسائل التي وصلتها، طالبتها بالانتحار واعتزال التمثيل، مضيفة: “أريد الرد عليهم بأنني أخاف الله أكثر منهم”.

وتابعت: “لا أستغرب مايحدث لنا من حروب وحرائق، وتفجيرات، بسبب الكم الكبير من الناس السلبيين الذين يفضحون الناس في أعراضهم”.

وأكدت دانا أنها لن أصمت وستأخذ حقها ممن قام بتسريب صورها بالقانون، منوهة إلى أن أغلبهم تركيب و”فوتوشوب”.

وكان الشخص المجهول الذي نشر الصور مخلة لدانا جبر، على مواقع التواصل ، قد صعد تهديده ضدها متوعدا بنشر مقاطع جنسية صريحة لها.