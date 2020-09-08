شرطي في الكويت بكل وقاحة: يغتصب فتاة ويصورها بالفيديو لأنها صديقته!

الدبور – شرطي في الكويت وبكل وقاحة، إعترف بأنه إغتصب فتاة بعد إستدراجها لشقته وقام بتصويرها و برر فعلته بأنها صديقته وليست فتاة غريبة. وإنه هذه المرة إستخدم العنف فقط.

حيث احتجز شرطي برتبة وكيل عريف يعمل في احد قطاعات وزارة الداخلية الميدانية في دولة الكويت، بعد الانتهاء من التحقيق معه من قبل رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية. واعترافه بأنه قام بتصوير صديقته واعتدى عليها برضاها الا انه نفى ان يكون قد قام بسرقة المدعية.

وازاء اعترافات المتهم تم توجيه تهم هتك العرض والشروع في التشهير وإساءة استخدام الهاتف.

واستنادا الى مصدر امني. فإن فتاة تقدمت الى احد مخافر محافظة حولي وقالت ان عسكريا اعتدى عليها عنوة وقام بتصويرها خلال الاعتداء الى جانب سرقتها.

و أضافت إنه قام باستدرجها الى شقته في محافظة حولي. وفعل فعلته بالقوة.

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وأضاف المصدر: قام رجال الامن بضبط المتهم داخل نقطة امنية يعمل بها وتم اقتياده الى المباحث.

وبمواجهته بما ادعت به المدعية اقر بأنه على علاقة بالمجني عليها من 6 سنوات. وأن خلافا وقع بينهما واعتدى عليها بالضرب ولكنه نفى ان يكون قد اقدم على سرقتها.

وقال المتهم في التحقيقات إنه لم يعتد على فتاة غريبة، هي صديقته وبينهما علاقة قوية، ولكن هذه المرة إعتدى عليها بالقوة.