أكاديمي إماراتي: الإمارات تفوقت على سلطنة عمان في حرية التعبير.. فقصفت جبهته!

الدبور – نشر أكاديمي إماراتي تغريدة، تحدث فيها عن حرية التعبير وترتيبها في دول الخليج العربي، حيث تفوقت الإمارات و السعودية على سلطنة عمان في حرية التعبير حسب ما قال.

وأثار أكاديمي إماراتي وهو عبد الخالق عبد الله ومعروف بقربه من ولي عهد أبوظبي بن زايد، أثار سخرية النشطاء بالتغريدة التي نشرها.

وعادة ما يثير عبد الخالق عبد الله سخرية النشطاء ومتابعيه بكل تغريدة ينشرها، وبكمية التناقض الذي ينشره على حسابه على موقع تويتر.

وقال بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “ترتيب دول الخليج العربي وفق تقرير مؤشر حرية التعبير الصادر عن مؤسسة بيت الحرية. 10 درجات أفضل ما يمكن الحصول عليه.

1 الكويت 7.46. 2 قطر 6.96. 3 الإمارات 6.31. 4 السعودية 5.57. 5 عمان 5.28. 6 البحرين 4.01. هذا الترتيب الخليجي أما الترتيب العالمي لدول الخليج فهو محرج ولا يليق بدولنا.

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ترتيب دول الخليج العربي وفق تقرير مؤشر حرية التعبير الصادر عن مؤسسة بيت الحرية، 10 درجات أفضل ما يمكن الحصول عليه

1 الكويت 7.46

2 قطر 6.96

3 الإمارات 6.31

4 السعودية 5.57

5 عمان 5.28

6 البحرين 4.01

هذا الترتيب الخليجي أما الترتيب العالمي لدول الخليج فهو محرج ولا يليق بدولنا — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 8, 2020

و أثارت تغريدة الاكاديمي الإماراتي سخرية النشطاء، وسخرية هذا الترتيب. حيث قال ناشط عن ترتيب السعودية ما نصه: “واحد قال اللهم اصلح شأنهم سجنوه له اكثر من ٣ سنوات لا وماخذين ٥.٥ خوش مؤشر” في إشارة لإعتقال الداعية السعودي سلمان العودة.

واحد قال اللهم اصلح شأنهم

سجنوه له اكثر من ٣ سنوات لا وماخذين ٥.٥ 🤣

خوش مؤشر — Mr. Al Hajri (@Al_Qatari22) September 8, 2020

وقال آخر له: “اذا تقول انك بروفيسور وواثق من حرية تعبيرك ومرتبة دويلتك المركز الثالث جرّب خالف معزبك ولو مره وحده إذا ما راواك الظلام ليل نهار وإلا العيب”

وقال آخر ما نصه: ” التعاطف مع قطر ومعارضة التطبيع يجرمه قانونكم وعقوبته السجن الطويل والغرامة الكبيرة. – مئات سجناء الرأي يقبعون في سجونكم بلا محاكمة لعشرات السنين وبعضهم يموت في السجن. فالمفترض أن لا يكون لدويلتكم أي نقاط في مؤشر حرية التعبير أصلاً”

– التعاطف مع قطر ومعارضة التطبيع يجرمه قانونكم وعقوبته السجن الطويل والغرامة الكبيرة.



– مئات سجناء الرأي يقبعون في سجونكم بلا محاكمة لعشرات السنين وبعضهم يموت في السجن.



فالمفترض أن لا يكون لدويلتكم أي نقاط في مؤشر حرية التعبير أصلاً.. 😬



[ إذا لم تستح فقل ما شئت] ..! — SULTAN سلطان اليعربي (@sultanyarubi20) September 8, 2020

أما الناشط العماني معاذ الحارثي فرد عليه بتعليق قصم ظهر البعير. حيث قال ما نصه: “هل يعقل يا دكتور أن الإمارات تتقدم على عمان في حرية التعبير الم ترى كيف مارس العمانيون مؤخراً حرية التعبير منتقدين بيان خارجيتهم المؤيد لإتفاقكم مع إسرائيل، بينما حكومتكم وقعت الإتفاقية وبدأ الإسرائيليون يغزون مدنكم وعارضات أزيائهم في صحاريكم ولم نسمع لكم رأياً مستقلاً وأنت أولهم”

هل يعقل يا دكتور أن الإمارات تتقدم على عمان في حرية التعبير

الم ترى كيف مارس العمانيون مؤخراً حرية التعبير منتقدين بيان خارجيتهم المؤيد لإتفاقكم مع إسرائيل، بينما حكومتكم وقعت الإتفاقية وبدأ الإسرائيليون يغزون مدنكم وعارضات أزيائهم في صحاريكم ولم نسمع لكم رأياً مستقلاً وأنت أولهم pic.twitter.com/PZ3zzqgkKU — م. معاذ الحارثي (@MoaathAlHarthy) September 8, 2020

و أخر نشر له إحصائيات مختلفة أيضا:

دكتور فيدنا بالمصدر لأنني اطلعت على freedom house ووجدت إحصائيات مختلفة…



الكويت: ٣٦/١٠٠

قطر: ٢٦/١٠٠

عمان: ٢٣/١٠٠

الامارات: ١٧/١٠٠



طبعا في خانة حرية التعبير اغلب الدول ١/٤ pic.twitter.com/OWLebmifxo — محمد جمال اليوسف Mohammad (@ALYOUSEF94) September 8, 2020