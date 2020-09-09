جريمة هتك عرض فتاة في سلطنة عمان يثير ضجة واسعة وتحذير من الشرطة

الدبور – في جريمة مروعة في سلطنة عمان، أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، عندما تم الكشف عن جريمة هتك عرض فتاة في سلطنة عمان عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي.

وحذرت من جديد كما حذرت سابقا شرطة عمان السلطانية، من سوء إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، وحذرت من إرسال أي صور أو معلومات خاصة عبر تلك الوسائل لأي من كان.

وبحسب بيان لشرطة عمان السلطانية، فقد ضبطت قيادة شرطة محافظة البريمي شخصًا بتهمة هتك عرض فتاة ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وذكر البيان الذي أوردته شرطة عمان على صفحتها الرسمية بتويتر أن المتهم قام بابتزاز الفتاة وتهديدها بعد تمكنه من التواصل معها عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي.

هذا ودعت شرطة عمان السلطانية في بيانها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عند تعرضهم للابتزاز الإلكتروني.

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وشدد البيان على ضرورة عدم إرسال الصور الخاصة والشخصية عبر الانترنت. مضيفا أنه على الأسرة وأولياء الأمور توعية أبنائهم بمخاطر هذه السلوكيات ومتابعة استخدامهم للتقنيات الحديثة.

وتدعو #شرطة_عمان_السلطانية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عند تعرضهم للابتزاز الإلكتروني وعدم إرسال الصور الخاصة والشخصية عبر الانترنت، وعلى الأسرة وأولياء الأمور توعية أبنائهم بمخاطر هذه السلوكيات ومتابعة استخدامهم للتقنيات الحديثة. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 9, 2020

وعلق الكثير من النشطاء على الخبر، حيث قال أحدهم: “الله يكون بعون أهلها ابحثوا عن الأسباب سواء كانت مادية أو معنوية (التربية.غلاء المهور. وظائف. عدم اهتمام الأهل. الحرية الزائدة. وغيرها الكثير) الله يرحمنا جميعا..”

الله يكون بعون أهلها

ابحثوا عن الأسباب سواء كانت مادية أو معنوية

(التربية.غلاء المهور. وظائف. عدم اهتمام الأهل. الحرية الزائدة. وغيرها الكثير)

الله يرحمنا جميعا.. — (* وتبقى A الذكرى *) (@A_M_K_7129) September 9, 2020

وكانت شرطة عمان السلطانية قد حذرت في السابق، بعد وقوع جريمة مشابه منذ أكثر من عام، من إرسال أي صور عبر وسائل التواصل، حتى لا يتعرض أحد للإبتزاز، وبالتالي خوفا من معرفة الأهل و الفضيحة تقوم الفتاة بمجاراة المجرم حتى تقع الجريمة الكبرى.

حسبي الله ونعم الوكيل. ..

المفروض تشدد العقوبه على اللي يسوون الفواحش ..

ترى ماهو بشوي تقطيع قلب الاهل للأبد ما داموا أحياء …

من غير الحرام …. حسبي الله ونعم الوكيل. ..حسبي الله ونعم الوكيل. …

اللهمّ احفظنا وجميع بنات المسلمين من كل شر ومكروه ياا رب العالمين — س̲ن̲ر̲ح̲ل̲ ۆ̲ي̲ب̲ق̲ﮯ̲ ال̲أث̲ر̲ ❤💧 (@World_of_Peace2) September 9, 2020