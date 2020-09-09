إسرائيل تهين الإمارات ولكن ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب
إسرائيل تهين الإمارات ولكن ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب
Videoفيديوعش الدبابير

شاهد بالفيديو كيف أهانت دولة الإحتلال سلام الإمارات وكيف تنظر إليهم؟

By وطن الدبور
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الدبور – في فيديو بثته قناة إسرائيلية وليست قطرية أو تركية أو إخوانية تكره السلام، بل إسرائيلية. وعلى طريقة الفيديو كليب، أهانت دولة الإحتلال إتفاقية التطبيع و الإستسلام الإماراتية الإسرائيلية.

وبالطبع لأن من بث الأغنية التي لسعها الدبور، هي القناة الاسرائيلية(١٢). لم تنطلق أي حملات من قبل الإمارات ضد الفيديو. ولن تجد أي وسم يقول قطر تكره السلام، أو تركيا تسيئ للإمارات.

وبالطبع لن يطالب أحد الإحتلال بالإعتذار كما طالبو الرئيس الفلسطيني و الشعب الفلسطيني الإعتذار عن ردة فعلهم الرافضة لتطبيع الإمارات. ولن يكتب صاحب المافيات تركي الحمد عن الفيديو المهين.

الفيديو جاء من المعشوقة المحرمة، بعد تسجيل الزواج رسميا و الذي سيتم التوقيع عليه في البيت الأبيض وسيشهد عليه الشيخ ترامب. ولكن لن يذهب العريس، سيرسل وكيل عنه.

الفيديو يبين كيف ينظر الإحتلال لهذه الدولة، بطريقة متنية، ويسخر من معاهدة سلام مع دولة لم يكت أصلا بينهما أي عداوة ولا حرب.

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شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور قبل الحذف:

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الفيديو نشره أيضا المعارض الإماراتي حمد الشامسي وعلق عليه بقوله: هكذا ينظر إلينا الصهاينة، بهذه الطريقة .. يسخرون منا وسيخرون وسيقومون بإهانة كل شيء في الامارات، ولن نستطيع أن نحتج أو حتى أن نرد عليهم رحم الله المتنبي حينما قال: “ومن يهُن يسهل الهوان عليه ما لجُرحٍ بميت إيلام”

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