شاهد ماذا فعلت الإمارات مع الفنانة إليسا لأنها عبرت عن حبها لفلسطين .. التعاطف مع فلسطين كالتعاطف مع قطر!
الدبور – إذا عبرت عن حبك لفلسطين أنت بالتأكيد تهاجم الإمارات ، مع أن الإمارات أعلنت تطبيعها من أجل فلسطين، ولكن من يعبر عن حبه للقدس فهو عدو لدولة الإمارات وعدو لشيطان العرب شخصيا.
تماما كما حدث مع الإعلامية علا الفارس عندما عبرت عن حبها للقدس، وقت زيارة ترامب للسعودية وموافقتها على الإعتراف بالقدس عاصمة للإحتلال ضمنيا للرئيس ترامب.
فيكفي أن تصرخ في الشارع يا عاهرة لترد عليك العاهرة من بين ألف إمرأة، وتقول لك لم تهاجمني.
فقد أشعلت تغريدة للمغنية اللبنانية “إليسا” غضب الذباب الإلكتروني الإماراتي، ما دفعهم لإطلاق حملة واسعة للتحريض ضدها هي والمغنية “أصالة نصري” التي دعمت تغريدتها، مطالبين بمنعهما من دخول الإمارات.
وتصدر وسم “إليسا وأصالة يسيؤون للإمارات” على “تويتر” في السعودية والإمارات وعدد من دول الخليج بسبب تغريدة “إليسا”.
ورغم ان إليسا احترمت قرار الإمارات بالتطبيع واعتبرته حق لها، ولم تهاجمها بالأسم، إلا إنها أعربت عن حبها لفلسطين وتراب القدس، التغريدة التي إعتبرها الذباب موجه لشخص سمو شيطان العرب.
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وقالت “إليسا” في تغريدتها: “فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع (إسرائيل).. كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين”.
وأضافت بتغريدة ثانية لتتقي شر الذباب وما يجلبه من قاذورات، قالت ما نصه: “وأكتر من هيك، بحترم كل بلد وخياراتو لأنو بحب كل إنسان يحترم بلدي كمان. وكل بلد بيشوف مصلحتو ومصلحة شعبو وهيدا حقو. وبنفس الوقت، بتمنى الكل يحترم بلدي كمان”
إلا أن هذه التغريدة لم تشفع لها وربما حبها لتراب القدس سيحرمها من تراب الإمارات الممزوج بالتطبيع مع الدولارات و المميزات.
وشن المغردون الموالون للنظام الإماراتي هجوما شرسا على “إليسا” بسبب تغريدتها في الوقت الذي كانت فيه المغنية السورية “أصالة” قامت بعمل إعجاب لها على هذه التغريدة ما اعتبره البعض بمثابة تضامن منها مع “إليسا”.