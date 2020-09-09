شاهد ماذا فعلت الإمارات مع الفنانة إليسا لأنها عبرت عن حبها لفلسطين .. التعاطف مع فلسطين كالتعاطف مع قطر!

الدبور – إذا عبرت عن حبك لفلسطين أنت بالتأكيد تهاجم الإمارات ، مع أن الإمارات أعلنت تطبيعها من أجل فلسطين، ولكن من يعبر عن حبه للقدس فهو عدو لدولة الإمارات وعدو لشيطان العرب شخصيا.

تماما كما حدث مع الإعلامية علا الفارس عندما عبرت عن حبها للقدس، وقت زيارة ترامب للسعودية وموافقتها على الإعتراف بالقدس عاصمة للإحتلال ضمنيا للرئيس ترامب.

فيكفي أن تصرخ في الشارع يا عاهرة لترد عليك العاهرة من بين ألف إمرأة، وتقول لك لم تهاجمني.

فقد أشعلت تغريدة للمغنية اللبنانية “إليسا” غضب الذباب الإلكتروني الإماراتي، ما دفعهم لإطلاق حملة واسعة للتحريض ضدها هي والمغنية “أصالة نصري” التي دعمت تغريدتها، مطالبين بمنعهما من دخول الإمارات.

وتصدر وسم “إليسا وأصالة يسيؤون للإمارات” على “تويتر” في السعودية والإمارات وعدد من دول الخليج بسبب تغريدة “إليسا”.

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ورغم ان إليسا احترمت قرار الإمارات بالتطبيع واعتبرته حق لها، ولم تهاجمها بالأسم، إلا إنها أعربت عن حبها لفلسطين وتراب القدس، التغريدة التي إعتبرها الذباب موجه لشخص سمو شيطان العرب.

وقالت “إليسا” في تغريدتها: “فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع (إسرائيل).. كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين”.

فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل.

كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين — Elissa (@elissakh) September 6, 2020

وأضافت بتغريدة ثانية لتتقي شر الذباب وما يجلبه من قاذورات، قالت ما نصه: “وأكتر من هيك، بحترم كل بلد وخياراتو لأنو بحب كل إنسان يحترم بلدي كمان. وكل بلد بيشوف مصلحتو ومصلحة شعبو وهيدا حقو. وبنفس الوقت، بتمنى الكل يحترم بلدي كمان”

وأكتر من هيك، بحترم كل بلد وخياراتو لأنو بحب كل إنسان يحترم بلدي كمان. وكل بلد بيشوف مصلحتو ومصلحة شعبو وهيدا حقو. وبنفس الوقت، بتمنى الكل يحترم بلدي كمان — Elissa (@elissakh) September 6, 2020

إلا أن هذه التغريدة لم تشفع لها وربما حبها لتراب القدس سيحرمها من تراب الإمارات الممزوج بالتطبيع مع الدولارات و المميزات.

وشن المغردون الموالون للنظام الإماراتي هجوما شرسا على “إليسا” بسبب تغريدتها في الوقت الذي كانت فيه المغنية السورية “أصالة” قامت بعمل إعجاب لها على هذه التغريدة ما اعتبره البعض بمثابة تضامن منها مع “إليسا”.

اليسا عاهرة تنادي بالانجاب خارج إطار الزواج واصاله من نفس الكرتونه

العفنه #اليسا_واصالة_يسيؤون_للامارات — Abdulla Almehairi🇦🇪🇸🇦 (@Alhumady54) September 9, 2020

من تقصد بناس عم يتآمروا على الشعب الفلسطيني؟

لماذا الإستغراب و

هذه الشعوب تربت على كره و احتقار الخليج و اعتباره ممول بدون اي شكر ولا احترام!

وعلى مر الازمان يظهر وجههم الحقيقي بالإزمات!

لا اعرف سبب اعتبارهم دول صديقة!

اخطر انواع العداء العدو الجاهل.#اليسا_واصاله_يسيوون_للامارات pic.twitter.com/vgXpZv7sEu — NJ (@JanSaad34) September 9, 2020

#اليسا_واصالة_يسيؤون_للامارات



روحي سوي شفط لبرطمك بالاول و وحاولي ماتتدخلين في امور الامارات الي مثلك واشكالك تتشحت في قنواتنا ومدن الخليج تدور ريلات لا تنسين ماضيك 👌🏼 pic.twitter.com/NEwqi9B1tK — بعتو الكظيه 🇸🇦🇦🇪 (@thekang643) September 8, 2020