الدبور – في إمارة السعادة و التطبيع، قام رجل أعمال بإغتصاب فتاة مصرية تبلغ من العمر 24 عاما في سيارته، بالقوة و التهديد بدون خوف ولا حرج لأنه أصبح في مدينة السعادة الأن.

ووفق صحيفة ”غلف نيوز“ المحلية والناطقة بالإنجليزية، أكدت الموظفة أمام محكمة جنايات دبي. أن رجل أعمال، ويبلغ من العمر 27 عاما، قابلته في مقهى بمنطقة البرشاء في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

دعاها لتناول الغداء معه، قبل أن يأخذها إلى منطقة مهجورة ويلمس صدرها، ثم يعتدي عليها ويصفعها على وجهها ويلكمها.

وقالت المجني عليها التي تقيم في إمارة السعادة : ”كنت في مقهى مع أحد الأصدقاء. فصادفت المتهم مع رجلين في المكان ذاته، ولأني كنت أعمل في شركته، تحادثنا. ثم طلب مني البقاء على اتصال به، ودعاني لتناول الغداء برفقة زوجته“.

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وأضافت: ”وبعد أن غادر المقهى، اتصل بي لتناول طعام الغداء، فرافقته في السيارة، وكان أحد أصدقائه معنا، ويجلس في المقعد الخلفي“.

وتابعت المجني عليها. ”سرعان ما وصلنا إلى منطقة مهجورة، وادعى المتهم أنه يريد مني المساعدة في العثور على شخص كنت أعرفه أثناء عملي في شركته“.

ووفق أقوال المجني عليها، ترك الصديق الذي كان برفقتهما السيارة. ثم قام المتهم بعرض نقود عليها مقابل مساعدته في العثور على الشخص، لكنها رفضت.

وأوضحت: ”بعد ذلك، قام بلمس صدري. وحاول تجريدي من ثيابي، لكني صددته، فصفعني على وجهي ولكمني على يدي، وبعد اعتدائه قام بالاعتذار“.

لكن المجني عليها أبلغت شرطة دبي باعتداء المتهم، ووجهت النيابة العامة إليه تهمة الاعتداء الجنسي والجسدي عليها.