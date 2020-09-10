الجيش الكويتي ينفي ما نشره الصهيوني كوهين عن وفاة أمير الكويت

الدبور – نفى الجيش الكويتي عبر وكالة الانباء الكويتية الرسمية، ما نشره الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين، عن وفاة امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في الولايت المتحدة الامريكية.

وقال البيان ل الجيش الكويتي الذي نقلته وكالة كونا الرسمية. يجب على الجميع تقصي الحقائق من مصادرها الرسمية وعدم تداول إشاعات من مصادر خارجية تسعى لضرب أمن الكويت وإستقرارها.

يذكر أن الإعلامي المزيف الجاسوس إيدي كوهين هو أول من نشر خبر وفاة أمير الإنسانية. الشيخ صباح الأحمد الصباح.

الجيش الكويتي ينفي مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام ويدعو لاستقاء الاخبار من مصادرها الرسمية https://t.co/tRZJQDK4UQ#كونا #الكويت pic.twitter.com/xpoO5UX84A — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 10, 2020

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وكتب الصهيوني إيدي كوهين حبيب الإمارات، بتغريدة خبيثة ما نصه. “عاجل وفاة امير الكويت صباح الاحمد في امريكا قبل قليل عن عمر يناهز ٩١ رحمه الله و غفر له و إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون خالص العزاء لذوي الفقيد و شعب الكويت الشقيق”

يذكر أن الكويت رفضت أكثر من مرة التطبيع مع الإحتلال. وقارعت الإحتلال الإسرائيلي في أكثر من مرة ومناسبة في المحافل الدولية.

ويذكر أن الصهويني إيدي كوهين قد نشر إشاعة وفاة السلطان قابوس قبل سنة من وفاته وتم تداولها بشكل واسع من قبل الذباب الإماراتي، حيث كان السلطان مريضا وقتها.