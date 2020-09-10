سر الانفجار القوي الذي هز مدينة الزرقاء الأردنية في معسكر للجيش (فيديو)

الدبور – تعرضت مدينة الزرقاء الأردنية، في وقت متأخر من ليل الخميس، لإنفجار قوي هز المدينة وضواحيها، ووقع في مواقع تابعة للجيش الأردني، بحسب مصادر أمنية وعسكرية.

وقال مصدر أمني، إن ”انفجارات وقعت في معسكرات المدفعية التابعة للجيش العربي بمنطقة الغباوي في محافظة الزرقاء“. مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تعمل على إخماد الحريق، بحسب صحيفة ”الغد“ المحلية.

فيما قال مصدر عسكري، إن ”صوت الانفجار القوي الذي دوي في الزرقاء، جاء من قاعدة عسكرية على مشارف المدينة“.

ويتخوف سكان المدينة من محتوى ذلك المعسكر الذي حصل فيه الإنفجار. وإن كانت هناك مواد مشعة أو كيماوية تعرضت للإنفجار. ولم تفصح الحكومة عن نوعية المواد التي إنفجرت حتى كتابة هذا الخبر.

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Meanwhile in Jordan 🇯🇴



Huge explosion in the city of Al Zarqa #الزرقاء pic.twitter.com/R3BXOpbBan — Munir A Hussein (@Munir566) September 10, 2020

وقال مصدر أمني آخر إنه في تمام الساعه 12:38 بعد منتصف ليل الخميس، تم تحريك مجموعة إسناد المديرية وإسناد عوجان وإسناد الحره وإسناد شويعر، إلى حريق منطقة الطافح الغربي / مستودع الذخيره العسكريه التابع للجيش العربي“.

وكان مواطنون في الزرقاء، أفادوا بأنهم سمعوا صوت دوي انفجار أعقبه اشتعال نيران.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقاطع فيديو تظهر لحظة الانفجار وارتفاع ألسنة النيران.

وقال شاهد عيان تحدث في مقطع فيديو صوره بنفسه، إنه سمع صوت انفجار قوي ناحية منطقة خو“ قرب مستشفى الزرقاء الحكومي.

What a horrible scene🥺, may Allah protect us and our city🤲 #الزرقاء pic.twitter.com/QAs7iGmTO3 — Abeer ☁ (@khader_abeer) September 10, 2020