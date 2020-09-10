أروى اليمنية
أروى اليمنية
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شاهد أروى اليمنية تدخل عالم التعري وتظهر من غير هدوم!

By وطن الدبور
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الدبور – أروى اليمنية أخيرا دخلت عالم الشهرة من أوسع أبواب التعري. وقالت في نفسها لم يبق فنانة إلا تعرت فلماذا لا أدخل هذا العالم. خصوصا مع جائحة كورونا وإختفاء الكثير من النجوم و المذيعات عن الساحة.

فكل يوم تظهر لك فضيحة جديدة، ليست مسربة، بل الفنان او الفنانة نفسها تقوم بالفعل وبنشره على صفحتها لإثارة ضجة حولها، وظهورها على ساحات التواصل الغجتماعي.

وبعد الشهرة التي حصلت عليها الفنانة السورية دانا جبر بتسريب صورة خاصة لها وهي عارية، وأفلام جنسية وعد سارق هاتفها بنشرها قريبا. دخلت الفنانة اليمنية الأصل أروى إلى عام التعري أخيرا.

و نشرت الفنانة اليمنية “أروى” مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام. من أحدث جلسة تصوير قامت بها، ظهرت بها وهي ترتدي فستاناً أسود اللون يكشف أجزاء كثيرة من جسدها.

وجلست الفنانة اليمنية أروى في وضعيات مختلفة وصفها البعض بـ”الجريئة” جداً، موجهين لها انتقادات لاذعة حول هذا الظهور الجريء وغير المألوف والذي باتت تعتمده كأسلوب تستفز به الجمهور وتثير انتباهه وتثير من خلاله الجدل حولها.

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ولاحظ متابعون تعمد الفنانة اليمنية التي تقيم في بيروت، أن تظهر بشكل مستفز خلال الفترة الأخيرة، وتتعمد بنشر الصور والمقاطع “المخلة” والفاضحة، والتي من وجهة نظر بعض المتابعين جعلت الفنانة اليمنية “ثقيلة الظل” في ظهورها.

ومنها ظهورها قبل عدة أيام الذي أثار جدلاً واسعاً، وهي ترتدي “مايوه” من داخل حمام سباحة. وتتراقص على أنغام أغنية أجنبية.

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#summervibes 💛💛💛💛

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