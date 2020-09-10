شاهد إنجي خوري عارية في فيديو وتظهر مؤخرتها بطريقة مستفزة وبكل وقاحة

الدبور – إنجي خوري المثيرة للجدل، ظهرت عارية في زمن التعري أقصر طريق للشهرة، ومع كثرة الفنانات و الناشطات العاريات على وسائل التواصل الإجتماعي، يبدو أن المنافسة تشتد بينهم.

وتتسابق كل فنانة وناشطة على إظهار أكبر قسم من جسدها وهي عارية، حتى وصلنا للعري الكامل، وإظهار جميع المفاتن.

وتحولت المنافسة بينهم ليس بالتعري فقط، بل التعري مع حركات جنسية مستفزة، فمن منهن تظهر عارية أكثر وتقوم بحركان جنسية أكثر.

إنجي خوري تكسر كل القواعد

فقط ظهرت الفنانة المثيرة للجدل، وصاحبة أكبر عدد من الفضائح الجنسية إنجي خوري، بفيديو جديد، ظهرت فيه عارية تماما إلا من قطع صغيرة.

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وأصرت إنجي خوري على التصوير بطريقة تظهر فيها مؤخرتها، التي ظهرت واضحة، وهي ترتدي البكيني الضيق و الكاشف.

الفيديو أثار غضب الكثير من متابعيها، لأنها وصلت إلى مرحلة من الإبتذال و القرف غير المبرر.

ولم يبق في المرحلة القادمة في تحدي العري بين الفنانات و المشهورات، إلا تصوير أفلام إباحية.

انجي خوري في احدث ظهور pic.twitter.com/ih13waAHRN — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 6, 2020

وبعد الشهرة التي حصلت عليها الفنانة السورية دانا جبر بتسريب صورة خاصة لها وهي عارية، وأفلام جنسية وعد سارق هاتفها بنشرها قريبا. دخلت الفنانة اليمنية الأصل أروى إلى عام التعري أخيرا.

و نشرت الفنانة اليمنية “أروى” مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام. من أحدث جلسة تصوير قامت بها، ظهرت بها وهي ترتدي فستاناً أسود اللون يكشف أجزاء كثيرة من جسدها.