شاهد ماذا فعل شاب عماني لحظة وصول السلطان هيثم بن طارق إلى صلالة؟ فيديو
الدبور – أثار فيديو نشر على مواقع التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان لتصرف شاب عماني قبل وصول السلطان هيثم بن طارق إلى صلالة، ردود فعل أثنت على تصرفه كمبادرة شخصية منه إتجاه العساكر التي كانت بإنتظار وصول السلطان.
حيث قام الشاب العماني بتقديم الماء البارد للعساكر المنتظرين وصول السلطان هيثم بن طارق إلى صلالة، الذي يقوم بزيارتها اليوم.
وأثار المقطع الذي لسعه الدبور إعجاب النشطاء، وعلقوا هذا هو الشابا العماني، لا ينتظر بل يقوم بالمبادرات من نفسه في لفته إنسانية للأمن الذي يقوم على خدمة المواطنين.
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وعلق ناشط على الفيديو الذي تم تداوله عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي بقوله: “في هذا الموقف أصالة رجل الشرطة وقيمه لم تسمح له برد أخيه المواطن الذي بادر بهذا الفعل الطيب ، بالرغم من أن جهاز الشرطة وفر كل ما يحتاجه لأداء واجبه، هكذا هم أبناء عمان الكرام .”
ووصل السلطان هيثم بن طارق إلى صلالة و الوفد المرافق له، وكان في إستقباله في أرض المطار، نجليه السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق و السيد بلعرب بن هيثم بن طارق.
وانتشر وسم هيثم بن طارق على موقع تويتر فور وصول السلطان هيثم بن طارق إلى صلالة، ونشر الكثير من النشطاء عبارات الترحيب و الثناء مع فيديو لحظة وصوله.