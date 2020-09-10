شاهد ماذا فعل شاب عماني لحظة وصول السلطان هيثم بن طارق إلى صلالة؟ فيديو

الدبور – أثار فيديو نشر على مواقع التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان لتصرف شاب عماني قبل وصول السلطان هيثم بن طارق إلى صلالة، ردود فعل أثنت على تصرفه كمبادرة شخصية منه إتجاه العساكر التي كانت بإنتظار وصول السلطان.

حيث قام الشاب العماني بتقديم الماء البارد للعساكر المنتظرين وصول السلطان هيثم بن طارق إلى صلالة، الذي يقوم بزيارتها اليوم.

وأثار المقطع الذي لسعه الدبور إعجاب النشطاء، وعلقوا هذا هو الشابا العماني، لا ينتظر بل يقوم بالمبادرات من نفسه في لفته إنسانية للأمن الذي يقوم على خدمة المواطنين.

وعلق ناشط على الفيديو الذي تم تداوله عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي بقوله: “في هذا الموقف أصالة رجل الشرطة وقيمه لم تسمح له برد أخيه المواطن الذي بادر بهذا الفعل الطيب ، بالرغم من أن جهاز الشرطة وفر كل ما يحتاجه لأداء واجبه، هكذا هم أبناء عمان الكرام .”

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في هذا الموقف أصالة رجل الشرطة وقيمه لم تسمح له برد أخيه المواطن الذي بادر بهذا الفعل الطيب ، بالرغم من أن جهاز الشرطة وفر كل ما يحتاجه لأداء واجبه، هكذا هم أبناء عمان الكرام . — salim alqasmi (@salimalqasmi3) September 10, 2020

ووصل السلطان هيثم بن طارق إلى صلالة و الوفد المرافق له، وكان في إستقباله في أرض المطار، نجليه السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق و السيد بلعرب بن هيثم بن طارق.

وصول حضره صاحب الجلاله السلطان #هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه الى مطار صلاله وكان في استقباله نجليه صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق#ظفار_تستبشر_بك_مولانا_المفدى#نخبه_مغردي_عُمان pic.twitter.com/25985L6E2l — 🇴🇲 نخبة مغردي عُمان 🇴🇲 (@OmanEliteGroup) September 10, 2020

وانتشر وسم هيثم بن طارق على موقع تويتر فور وصول السلطان هيثم بن طارق إلى صلالة، ونشر الكثير من النشطاء عبارات الترحيب و الثناء مع فيديو لحظة وصوله.

حفظكم الله سيدي جلاله السلطان في حلكم وترحالكم واهلا وسهلا بكم في صلاله #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/rvmLGrECwm — мυαтн αℓ ηαн∂ι ¦ معاذ النهدي (@MuathAlNahdi) September 10, 2020

#أثير| بالفيديو: تصوير خاص بـ #أثير للموكب الميمون لمولانا جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق أثناء وصوله محافظة ظفار محفوفًا برعاية المولى عز وجل. pic.twitter.com/D4r1XxN9u8 — أثيـر | Atheer.om (@Atheer_Oman) September 10, 2020

زانت صلاله يا ضياء الدار بقدومك سامي يا حياك يا مرحبا مليون مليار🇴🇲🇴🇲🇴🇲 pic.twitter.com/E3des9e1E1 — سلطنة عمان (@ahktwDRotnZyMax) September 10, 2020