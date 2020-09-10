عميد المخابرات القطرية السابق يكشف سبب طلب أمريكا من بن زايد عدم حضور عقد زفافه

الدبور – كشف عميد المخابرات القطرية السابق، الناشط شاهين السليطي سبب عدم ذهاب ولي عهد أبوظبي بن زايد. إلى حفل زفافه الرسمي على دولة الإحتلال المقرر عقده رسميا في واشنطن في الخامس عشر من هذا الشهر أيلول.

وقال شاهين السليطي بتغريدة له على موقع تويتر، كشف فيها السبب الحقيقي وراء إرسال عبد الله بن زايد للتوقيع على عقد الزواج الرسمي، بدلا عن الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد.

وقال بتغريدته التي لسعها الدبور، أن عدم سفره في هذا الوقت جاء حسب نصيحة البيت الأبيض، لأن البيت الأبيض لن يستطيع حمايته من القضاء الأمريكي.

حيث قال عميد المخابرات السابق السليطي ما نصه. “البيت الابيض نصح #شيطان_العرب بعدم المجيئ الى امريكا لانه غير قادر على حمايته من المحكمة والاستدعاء للتحقيق في عدة قضايا متهم فيها. وعلى رأس هذه القضايا التدخل في الانتخابات الامريكية. بناء على تقرير مولر وايضاً سواد الوجه مع #جورج_نادر لم تشفع له العلاقة مع اسرائيل كما كان يظن”

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البيت الابيض نصح #شيطان_العرب بعدم المجيئ الى امريكا لانه غير قادر على

حمايته من المحكمة والاستدعاء للتحقيق في عدة قضايا متهم فيها وعلى رأس هذه القضايا التدخل في الانتخابات الامريكية بناء على تقرير مولر وايضاً سواد الوجه مع #جورج_نادر

لم تشفع له العلاقة مع اسرائيل كما كان يظن pic.twitter.com/TQhEiUDTXI — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) September 10, 2020

يذكر أن الإمارات غيرت رأيها في اللحظات الأخيرة من مغادرة بن زايد شيطان العرب إلى الولايات المتحدة ليشهد عقد زواجه. وأرسل وكيله وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، صاحب الجملة الشهيرة ليش يا قطر تدخلين الحزن على قلوبنا.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”. بأن وزير الخارجية، عبد الله بن زايد، سوف يرأس الوفد الإماراتي للتوقيع على الاتفاق بدلا من ولي عهد أبوظبي خوفا من الملاحقات القانونية.