مشهد مروع في الأردن
مشهد مروع في الأردن
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مشهد مروع هز الأردن أكثر من إنفجار الزرقاء.. سيدة ترمي طفلين داخل “حاوية قمامة”

By وطن الدبور
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الدبور – في مشهد مروع هز الأردن أكثر مما هزه إنفجار الزرقاء الذي وقع ليلة الخميس، قامت سيدة أردنية برمي فلين في حاوية القمامة، امام الجميع وبعدها فرت من المكان وكان شيئا لم يكن.

و عثر مواطنون أردنيون، في مشهد مروع وفي وقت متأخر من يوم الخميس، على نفس وقت إنفجار الزرقاء. على طفلين في حاوية قمامة بمنطقة حي نزال في العاصمة عمان.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها موقع ”سواليف“، عن شهود عيان، أن ”سيدة ترتدي خمارا ألقت الطفلين داخل الحاوية، ثم لاذت بالفرار من المكان، أمام مرأى المارة“.

وأشار الموقع إلى أن أحد الطفلين يبلغ من العمر عاما ونصف، في يبلغ الآخر ستة أشهر.

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ولم تصدر مديرية الأمن العام أي توضيح بخصوص الواقعة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل، صورا للطفلين بعد إخراجهما من حاوية القمامة.

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